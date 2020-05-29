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Кто-нибудь, покормите Фила 2018, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Кто-нибудь, покормите Фила
Киноафиша Сериалы Кто-нибудь, покормите Фила Сезоны Сезон 3

Somebody Feed Phil 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 29 мая 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 5
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Кто-нибудь, покормите Фила»

В 3 сезоне сериала «Кто-нибудь покормите Фила» гостеприимством встречают главного героя жители Марокко. В Марракеше он наслаждается мясом баранины, проходит викторину, где отвечает на вопросы об уникальных специях, и допускает ошибку, когда во время семейного ужина подают кускус. Затем Фил отправляется в Чикаго. Там вместе с дочерью Лили заядлый путешественник упражняется в поедании жаренных во фритюре хот-догов, наслаждается вкусным пирогом и, конечно, не может удержаться от кусочка знаменитой пиццы во фритюре. А британская столица встречает Фила простыми, но сытными блюдами - рыбой с жареным картофелем и закуской из оленины.

Рейтинг сериала

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8.3 IMDb
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Список серий сериала Кто-нибудь, покормите Фила График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Марракеш Marrakesh
Сезон 3 Серия 1
29 мая 2020
Чикаго Chicago
Сезон 3 Серия 2
29 мая 2020
Лондон London
Сезон 3 Серия 3
29 мая 2020
Сеул Seoul
Сезон 3 Серия 4
29 мая 2020
Монреаль Montreal
Сезон 3 Серия 5
29 мая 2020
График выхода всех сериалов
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