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Кто-нибудь, покормите Фила 2018, 5 сезон

Постер к 5-му сезону сериала Кто-нибудь, покормите Фила
Киноафиша Сериалы Кто-нибудь, покормите Фила Сезоны Сезон 5

Somebody Feed Phil 18+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 25 мая 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 5
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 5-й сезон сериала «Кто-нибудь, покормите Фила»

В 5 сезоне сериала «Кто-нибудь покормите Фила» история неутомимого путешественника Фила Розенталя продолжаются. Он уже побывал во многих уголках планеты, где знакомился с известными кулинарами, изучал традиции и обычаи местной кухни, лакомился интересными блюдами и приобретал необычные навыки. В прошлом сезоне Фил наслаждается пейзажами Миссисипи, удивлялся большому количеству соуса барбекю, жуя ребрышки, жареных омаров, горячих тамале, крокодила и кусок стейка. Также герой исследовал дух алоха на гавайских пляжах и за их пределами, ел поке, курицу хули-хули и пои. В этом сезоне его ждет много новых увлекательных приключений.

Рейтинг сериала

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8.3 IMDb
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Список серий сериала Кто-нибудь, покормите Фила График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Оахака Oaxaca
Сезон 5 Серия 1
25 мая 2022
Мэн Maine
Сезон 5 Серия 2
25 мая 2022
Хельсинки Helsinki
Сезон 5 Серия 3
25 мая 2022
Портленд Portland
Сезон 5 Серия 4
25 мая 2022
Мадрид Madrid
Сезон 5 Серия 5
25 мая 2022
График выхода всех сериалов
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