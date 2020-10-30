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Кто-нибудь, покормите Фила 2018, 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Кто-нибудь, покормите Фила
Киноафиша Сериалы Кто-нибудь, покормите Фила Сезоны Сезон 4

Somebody Feed Phil 18+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 30 октября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 5
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 4-й сезон сериала «Кто-нибудь, покормите Фила»

В 4 сезоне сериала «Кто-нибудь покормите Фила» в бразильской столице главный герой погружается в горячие ритмы карнавала, лакомится фруктами и фейжоадой, потягивает крепкие кайпириньи и поглощает чураскарию. Затем Фил отправляется в один из своих любимых городов – Сан-Франциско. Там он наслаждается шоколадными круассанами, плавает по заливу и встречается с легендарными кулинарами Элис Уотерс и Томасом Келлером. Следующим пунктом назначения становится Сингапур. Он пробует перанаканскую еду, за которую можно отдать душу дьяволу, и восхищается потрясающей архитектурой города.

Рейтинг сериала

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8.3 IMDb
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Список серий сериала Кто-нибудь, покормите Фила График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Рио-де-Жанейро Rio de Janeiro
Сезон 4 Серия 1
30 октября 2020
Сан-Франциско San Francisco
Сезон 4 Серия 2
30 октября 2020
Сингапур Singapore
Сезон 4 Серия 3
30 октября 2020
Дельта Миссисипи The Mississippi Delta
Сезон 4 Серия 4
30 октября 2020
Гавайи Hawaii
Сезон 4 Серия 5
30 октября 2020
График выхода всех сериалов
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