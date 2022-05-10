Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Молчание
Рейтинги
мало голосов
Оцените
1 постер
Рейтинги
мало голосов
Оцените
Киноафиша Сериалы Молчание
Молчание (2022 - 2022) Молчание 18+
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Первый канал
Продолжительность 3 часа 20 минут
О чем сериал

Российский сериал «Молчание» – это история о том, что многие люди болезненно реагируют на молчание. Исключением не являются и главные действующие лица. Не секрет, что замалчивание проблем может причинить еще больший вред. А если человек утаивает факт совершения преступления, о котором ему известно, то невольно становится его соучастником. В центре событий оказываются люди, которым предстоит распутывать клубок лжи, оказывать сопротивление превратностям судьбы и учиться достойно выходить из любой ситуации. 

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Мария Андреева
Мария Андреева
Леонид Бичевин
Леонид Бичевин
Александр Бухаров
Александр Бухаров
Валерий Кухарешин
Валерий Кухарешин
Алексей Розин
Алексей Розин
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Молчание - Сезон 1 Сезон 1
2022, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
Related video
Фото: как бы выглядели дети Нади и Жени из «Иронии судьбы»
«Лепс — все?»: Барановская засветилась в объятиях молодого холостяка
Их обожал весь Союз, а умерли в нищете: актеры СССР, оставшиеся ни с чем
Случайно проговорилась: правда о личной жизни Асмус вышла наружу
«Не понимал, что делает»: звезда «Черной любви» выдал истинное отношение к россиянам
Билет на концерт Клавы Коки по цене квартиры в Москве: фанаты опешили
«Все пошло не так»: выход Анны Асти на сцену обернулся провалом
Бывший сотрудник Малахова выдал грязную правду о шоу: не гнушаются ничем
Сложный тест про кино СССР: сможете пройти его на все 10/10?
Второй Шатунов: вот что сказал Милохин о воссоздании «Ласкового мая»
«У него свои обиды»: вот чем обернулся для Эмина конфликт с Крутым
«Умоляла сфотографироваться»: оскандалившуюся на глазах иностранца Бузову подняли на смех
Приложение киноафиши