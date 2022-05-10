Российский сериал «Молчание» – это история о том, что многие люди болезненно реагируют на молчание. Исключением не являются и главные действующие лица. Не секрет, что замалчивание проблем может причинить еще больший вред. А если человек утаивает факт совершения преступления, о котором ему известно, то невольно становится его соучастником. В центре событий оказываются люди, которым предстоит распутывать клубок лжи, оказывать сопротивление превратностям судьбы и учиться достойно выходить из любой ситуации.