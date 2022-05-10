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Молчание 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Молчание
Киноафиша Сериалы Молчание Сезоны Сезон 1

Молчание 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 мая 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Молчание»

В 1 сезоне сериала «Молчание» в центре событий оказываются люди, которые угодили в драматический переплет. Им предстоит принять множество непростых решений, сознаться в содеянном, раскаяться и научиться жить дальше. Ни для кого не секрет, что молчанием можно не только спасти чью-то жизнь, но и безвозвратно разрушить ее. Особенно если речь идет о сокрытии преступления. Каждый человек сам принимает решение о том, когда следует придержать информацию при себе, а когда – рассказать об этом во всеуслышание. Главные герои пытаются разрешить сложную морально-этическую дилемму в своей голове.

Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Молчание» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
10 мая 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
11 мая 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
12 мая 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
13 мая 2022
График выхода всех сериалов
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