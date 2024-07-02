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Детектив Рой Грейс 2021, 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Детектив Рой Грейс
Киноафиша Сериалы Детектив Рой Грейс Сезоны Сезон 4

Grace
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 2 июля 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 4
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 4-й сезон сериала «Детектив Рой Грейс»

В 4 сезоне сериала «Детектив Рой Грейс» продолжаются приключения обаятельного и дерзкого детектива-мстителя. Рой Грейс готов на любые жертвы, чтобы указать преступникам их законное место за решеткой. Ведь раскрывать заговоры и наказывать злодеев для него не только работа, но и дело чести. Когда-то его супруга исчезла без вести, после чего он чуть было не лишился рассудка от горя и ярости. Теперь он использует свой собственный болезненный опыт, чтобы эффективнее распознавать замыслы преступников. Когда в городе происходит очередное кошмарное убийство, Грейс, конечно же, первым оказывается на месте происшествия.

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий сериала Детектив Рой Грейс График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Время мертвеца Dead Man's Time
Сезон 4 Серия 1
2 июля 2024
Хочу твоей смерти Want You Dead
Сезон 4 Серия 2
9 июля 2024
Ты мертвец You Are Dead
Сезон 4 Серия 3
16 июля 2024
Люблю тебя до смерти Love You Dead
Сезон 4 Серия 4
23 июля 2024
График выхода всех сериалов
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