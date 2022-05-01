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Детектив Рой Грейс 2021, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Детектив Рой Грейс
Киноафиша Сериалы Детектив Рой Грейс Сезоны Сезон 2

Grace
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 1 мая 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 3
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут
О чем 2-й сезон сериала «Детектив Рой Грейс»

Во 2 сезоне сериала «Детектив Рой Грейс» история полицейского из Брайтона продолжается. Напомним, в предыдущем сезоне Рой Грейс занимался поисками своей исчезнувшей супруги Сэнди. Безрезультатность доводила героя до отчаяния. Он целиком сосредоточился на этом деле, игнорируя свои обязанности. На работе герой брался за самые простые дела, что начало раздражать его руководство. После того как встал вопрос об увольнении, Грейсу поручили ведение так называемых «холодных дел» без особых шансов на успех. В новом сезоне Рой продолжит заниматься расследованиями преступлений, используя весьма оригинальные методы.

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий сериала Детектив Рой Грейс График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Недостаточно мертвый Not Dead Enough
Сезон 2 Серия 1
1 мая 2022
Шаги мертвеца Dead Man's Footsteps
Сезон 2 Серия 2
8 мая 2022
Умрет завтра Dead Tomorrow
Сезон 2 Серия 3
22 мая 2022
График выхода всех сериалов
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