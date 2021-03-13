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Детектив Рой Грейс 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Детектив Рой Грейс
Киноафиша Сериалы Детектив Рой Грейс Сезоны Сезон 1

Grace
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 марта 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 2
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Детектив Рой Грейс»

В 1 сезоне сериала «Детектив Рой Грейс» разворачивается история детектива по имени Рой Грейс. Он является рядовым сотрудником правоохранительных органов из Брайтона, который посвятил всю свою жизнь любимому занятию. Но сейчас в его карьере наступил не самый лучший период. Герой буквально одержим поисками своей загадочно пропившей супруги, но пока они не увенчались успехом. Вместе с тем ему приходится вести множество других расследований. Начальство поручает Грейсу так называемые «холодные дела», которые сослуживцы Роя считают безуспешными. Однако Грейс готов продемонстрировать им, что для хорошего сыщика нет ничего невозможного.

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий сериала Детектив Рой Грейс График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Смертельный пустяк Dead Simple
Сезон 1 Серия 1
13 марта 2021
Хорошо выглядящий мертвец Looking Good Dead
Сезон 1 Серия 2
4 мая 2021
График выхода всех сериалов
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