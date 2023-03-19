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Детектив Рой Грейс 2021, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Детектив Рой Грейс
Киноафиша Сериалы Детектив Рой Грейс Сезоны Сезон 3

Grace
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 19 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 3
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут
О чем 3-й сезон сериала «Детектив Рой Грейс»

В 3 сезоне сериала «Детектив Рой Грейс» герой снова оказывается в самой гуще шокирующих и опасных событий. После исчезновения своей супруги и целой череды загадочных расследований Грейс с головой погружается в тайный мир криминальной жизни города. На этот раз неприятности поджидают его в дорогом отеле «Роял Эдвард». В ночь ухода Воспера Роя вызывают в это загадочное место для раскрытия очередного дела. Но детектив оказывается в ловушке, подготовленной старыми знакомыми, с которыми он предпочел бы больше никогда не встречаться. Теперь угроза нависает не только над его карьерой, но и над его жизнью.

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий сериала Детектив Рой Грейс График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Мертв, как и ты Dead Like You
Сезон 3 Серия 1
19 марта 2023
Хватка мертвеца Dead Man's Grip
Сезон 3 Серия 2
26 марта 2023
Еще не умер Not Dead Yet
Сезон 3 Серия 3
2 апреля 2023
График выхода всех сериалов
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