Это документальная история об одном из самых виртуозных баскетболистов современности. Его имя – Ирвин «Мэджик» Джонсон. Сериал включает в себя интервью с американским лидером Бараком Обамой, Ларри Бердом, Пэтом Райли и другими культовыми персонами, с которыми сталкивался Джонсон и которые оказали влияние на его звездный путь в НБА. Также журналисты побеседовали с родственниками и близкими друзьями Ирвина. Они поделились своим видением истории его успеха – от подающего надежды юного спортсмена до мировой легенды.