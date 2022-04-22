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Постер к сериалу Меня зовут Мэджик Джонсон
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Киноафиша Сериалы Меня зовут Мэджик Джонсон
Меня зовут Мэджик Джонсон (2022 - 2022) They Call Me Magic 18+
Год выпуска 2022
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис Apple TV+
Продолжительность 4 часа 0 минут
О чем сериал

Это документальная история об одном из самых виртуозных баскетболистов современности. Его имя – Ирвин «Мэджик» Джонсон. Сериал включает в себя интервью с американским лидером Бараком Обамой, Ларри Бердом, Пэтом Райли и другими культовыми персонами, с которыми сталкивался Джонсон и которые оказали влияние на его звездный путь в НБА. Также журналисты побеседовали с родственниками и близкими друзьями Ирвина. Они поделились своим видением истории его успеха – от подающего надежды юного спортсмена до мировой легенды.

Меня зовут Мэджик Джонсон - трейлер
Меня зовут Мэджик Джонсон
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Мэджик Джонсон
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Меня зовут Мэджик Джонсон - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 4 эпизода
 
Слушать саундтрек сериала Меня зовут Мэджик Джонсон
Кадры из сериала
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