Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Марсупилами. Пушистый круиз» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Меня зовут Мэджик Джонсон Места съёмок

Места и даты съемок сериала Меня зовут Мэджик Джонсон

Основные места съемок сериала Меня зовут Мэджик Джонсон

  • Стадион «Доджер», Лос-Анджелес, Калифорния, США
  • Отель «Калвер», 9400 бульвар Калвер, Калвер-Сити, Калифорния, США
  • Гален-центр Университета Южной Калифорнии, Лос-Анджелес, Калифорния, США
  • Гольф-клуб Bay Hill имени Арнольда Палмера, Орландо, Флорида, США
  • Спортивный клуб Equinox, Луизиана, США
  • Отель Four Seasons, Атланта, Джорджия, США
  • Здание медицинских наук Хаммер, Нью-Йорк, США
  • Студия звукозаписи Henson, Лос-Анджелес, Калифорния, США
  • Hinoki and the Bird, Лос‑Анджелес, Калифорния, США
  • Отель «Фигероа», Лос-Анджелес, Калифорния, США
  • Hyatt Regency Bethesda, Бетезда, Мэриленд, США
  • Отель Inn at St. John's, Плимут, штат Мичиган, США
  • Атлетический клуб Лос-Анджелеса, Калифорния, США
  • Magic Johnson Enterprises, Беверли-Хиллз, Калифорния, США
  • Курорт Naples Grande Beach Resort, Нейплс, Флорида, США
  • Отель и спа Newport Beach Marriott, Ньюпорт-Бич, Калифорния, США
  • Отель Nomo Soho, район Сохо, Нью-Йорк, США
  • Колледж Schoolcraft, Ливония, Мичиган, США
  • The Capital Grille, Майами, Флорида, США
  • Лучший бар, Хоторн, Калифорния, США
  • Отель «Хантли», Санта-Моника, Калифорния, США
  • Жаждущая Ворона, Лос-Анджелес, Калифорния, США
  • Студия Уолта Диснея, Лос-Анджелес, Калифорния, США
  • Тренировочный центр UCLA Health, Эл-Сегундо, Калифорния, США
Почему Тося в «Девчатах» ела огромный бутерброд? Только в 37 лет узнала, что в книге Бориса Бедного всё было намного скромнее
Ксеноморфы давно признаны идеальными хищниками, но они только убивают: чем же питается главный кошмар «Чужого»?
Запишите даты: когда выйдут последние эпизоды 3 сезона «Вампиров средней полосы» (их осталось всего 3)
Нолану когда-то смеялись в лицо: 5 фильмов-аутсайдеров, в успех которых никто не верил — а теперь у всех рейтинг 8+
Эта сцена из «Гарри Поттера» меняла почти все, но ее вырезали: фанаты были в ярости — а Роулинг облегченно выдохнула
Если «Великолепный век» засмотрели до дыр: 6 свежих турецких сериалов с такими же страстями
«Это фэнтези не для детей»: иностранцы назвали три лучших серии «Маши и Медведя» – 8.8+ у каждой, нравятся даже взрослым
Лучший сериал 2025 года проглатывается за вечер: у него 4 «Золотых глобуса» и всего 4 серии — абсолютный триумф Netflix
Дорама, из-за которой не спят до утра: фанаты детективов уже влюблены — не смотревшим завидуют (входит в топ-250 лучших сериалов)
Уже досмотрели «Первый отдел 5»? Взгляните, как бы выглядел сериал в Голливуде – ИИ уже нашел замену Брагину и другим (фото)
Элайджа Вуд подлил масла в огонь одной фразой: «Охота на Голлума» может превратиться в «Братство Кольца» версии 2.0
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше