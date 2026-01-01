Основные места съемок сериала Меня зовут Мэджик Джонсон
- Стадион «Доджер», Лос-Анджелес, Калифорния, США
- Отель «Калвер», 9400 бульвар Калвер, Калвер-Сити, Калифорния, США
- Гален-центр Университета Южной Калифорнии, Лос-Анджелес, Калифорния, США
- Гольф-клуб Bay Hill имени Арнольда Палмера, Орландо, Флорида, США
- Спортивный клуб Equinox, Луизиана, США
- Отель Four Seasons, Атланта, Джорджия, США
- Здание медицинских наук Хаммер, Нью-Йорк, США
- Студия звукозаписи Henson, Лос-Анджелес, Калифорния, США
- Hinoki and the Bird, Лос‑Анджелес, Калифорния, США
- Отель «Фигероа», Лос-Анджелес, Калифорния, США
- Hyatt Regency Bethesda, Бетезда, Мэриленд, США
- Отель Inn at St. John's, Плимут, штат Мичиган, США
- Атлетический клуб Лос-Анджелеса, Калифорния, США
- Magic Johnson Enterprises, Беверли-Хиллз, Калифорния, США
- Курорт Naples Grande Beach Resort, Нейплс, Флорида, США
- Отель и спа Newport Beach Marriott, Ньюпорт-Бич, Калифорния, США
- Отель Nomo Soho, район Сохо, Нью-Йорк, США
- Колледж Schoolcraft, Ливония, Мичиган, США
- The Capital Grille, Майами, Флорида, США
- Лучший бар, Хоторн, Калифорния, США
- Отель «Хантли», Санта-Моника, Калифорния, США
- Жаждущая Ворона, Лос-Анджелес, Калифорния, США
- Студия Уолта Диснея, Лос-Анджелес, Калифорния, США
- Тренировочный центр UCLA Health, Эл-Сегундо, Калифорния, США