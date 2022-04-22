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Меня зовут Мэджик Джонсон 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Меня зовут Мэджик Джонсон
Киноафиша Сериалы Меня зовут Мэджик Джонсон Сезоны Сезон 1

They Call Me Magic 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Меня зовут Мэджик Джонсон»

В 1 сезоне сериала «Меня зовут Мэджик Джонсон» в центре событий оказывается легенда «Лос-Анджелес Лейкерс» – баскетболист по имени Ирвин «Мэджик» Джонсон. Это история о звездной карьере Ирвина в баскетбольном клубе, а также о его активной общественной деятельности и предпринимательстве. Репортеры побеседуют с Майклом Джорданом, Снуп Доггом, Бараком Обамой и многими другими знаменитостями, которые поделятся своим мнением о Джонсоне и его феномене. А близкие друзья и члены семьи великого баскетболиста приоткроют завесу его личной жизни и расскажут, откуда взялось это необычное имя.

Рейтинг сериала

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7.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Меня зовут Мэджик Джонсон» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Глава 1 Chapter 1
Сезон 1 Серия 1
22 апреля 2022
Глава 2 Chapter 2
Сезон 1 Серия 2
22 апреля 2022
Глава 3 Chapter 3
Сезон 1 Серия 3
22 апреля 2022
Глава 4 Chapter 4
Сезон 1 Серия 4
22 апреля 2022
График выхода всех сериалов
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