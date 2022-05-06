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Звук волшебства 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Звук волшебства
Киноафиша Сериалы Звук волшебства Сезоны Сезон 1

The Sound of Magic 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 мая 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 54 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Звук волшебства»

В 1 сезоне сериала «Звуки волшебства» в центре событий оказывается старшеклассница Юн А-И. Ей пришлось оставить свою мечту стать фокусницей и старательно взяться за учебу, чтобы в будущем овладеть хорошей профессией, обеспечить младшую сестру и рассчитаться с долгами отца, который ушел из дома два года назад. Их мать, устав от его проблем, оставила семью еще раньше. У Юн А-И непростая жизнь, однако все меняется после встречи с волшебником. Ли Ыль — таинственный юноша, который живет в старом парке аттракционов. Ходят слухи, что он может разрезать человека на две части, а потом соединить их.

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Список серий сериала Звук волшебства График выхода всех сериалов
Сезон 1
Ты... веришь в магию? Do you... believe in magic?
Сезон 1 Серия 1
6 мая 2022
Не позволяй мне больше мечтать Don't let me dream any longer
Сезон 1 Серия 2
6 мая 2022
Карусель Merry-go-round
Сезон 1 Серия 3
6 мая 2022
Взросление Becoming an adult
Сезон 1 Серия 4
6 мая 2022
Проклятие асфальта Curse of asphalt
Сезон 1 Серия 5
6 мая 2022
Последнее выступление The last performance
Сезон 1 Серия 6
6 мая 2022
График выхода всех сериалов
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