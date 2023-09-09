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Женский стендап (2020), 5 сезон

Постер к 5-му сезону телешоу Женский стендап
Киноафиша Сериалы Женский стендап Сезоны Сезон 5

Zhenskij stendap 16+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 9 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 16
Продолжительность сезона 12 часов 48 минут
О чем 5-й сезон телешоу «Женский стендап»

В 5-м сезоне шоу «Женский стендап» самые известные комикессы страны продолжат радовать зрителей каната ТНТ отличными шутками. Как и прежде, юмористки будут откровенно говорить о тех проблемах, которые волнуют каждую девушку, но о которых далеко не все решатся сказать вслух: политика, отношения, феминизм, восприятие себя и многое другое. На экраны вернется Ирина Мягкова, шутки которой так полюбились российской аудитории. Также в рамках сезона выступят Карина Мейханаджян, Белла Малу, Мария Маркова и многие другие суперзвезды женского стендапа.

Рейтинг шоу

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6.3 IMDb
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Список серий телешоу Женский стендап График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Выпуск 1
Сезон 5 Серия 1
9 сентября 2023
Выпуск 2
Сезон 5 Серия 2
16 сентября 2023
Выпуск 3
Сезон 5 Серия 3
23 сентября 2023
Выпуск 4
Сезон 5 Серия 4
30 сентября 2023
Выпуск 5
Сезон 5 Серия 5
7 октября 2023
Выпуск 6
Сезон 5 Серия 6
14 октября 2023
Выпуск 7
Сезон 5 Серия 7
21 октября 2023
Выпуск 8
Сезон 5 Серия 8
28 октября 2023
Выпуск 9
Сезон 5 Серия 9
30 марта 2024
Выпуск 10
Сезон 5 Серия 10
6 апреля 2024
Выпуск 11
Сезон 5 Серия 11
13 апреля 2024
Выпуск 12
Сезон 5 Серия 12
20 апреля 2024
Выпуск 13
Сезон 5 Серия 13
27 апреля 2024
Выпуск 14
Сезон 5 Серия 14
4 мая 2024
Выпуск 15
Сезон 5 Серия 15
11 мая 2024
Выпуск 16
Сезон 5 Серия 16
18 мая 2024
График выхода всех сериалов
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