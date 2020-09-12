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Женский стендап (2020), 2 сезон

Постер к 2-му сезону телешоу Женский стендап
Киноафиша Сериалы Женский стендап Сезоны Сезон 2

Zhenskij stendap 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 12 сентября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 12
Продолжительность сезона 9 часов 36 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Женский стендап»

Во 2 сезоне шоу «Женский стендап» Ирина Мягкова, Зоя Яровицына, Маргарита Родина, Варвара Щербакова, Надя Джабраилова, Мария Маркова и Сауле Юсупова продолжают говорить исключительно правду и ничего, кроме правды, о женских проблемах и переживаниях. Они откровенно делятся историями, которые случились с ними в жизни. Яровицына, например, без стеснения высмеивает некоторые казусы, которые приключаются с ней и ее мужем. А Ира Мягкова без стеснения может высказаться о собственной внешности или неудачах в романах с мужчинами. Участницы проекта признаются, что юмор помогает им иронично относиться к проблемам и справляться с обидами.

Рейтинг шоу

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6.3 IMDb
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Список серий телешоу Женский стендап График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Выпуск 1
Сезон 2 Серия 1
12 сентября 2020
Выпуск 2
Сезон 2 Серия 2
19 сентября 2020
Выпуск 3
Сезон 2 Серия 3
26 сентября 2020
Выпуск 4
Сезон 2 Серия 4
3 октября 2020
Выпуск 5
Сезон 2 Серия 5
17 октября 2020
Выпуск 6
Сезон 2 Серия 6
24 октября 2020
Выпуск 7
Сезон 2 Серия 7
31 октября 2020
Выпуск 8
Сезон 2 Серия 8
7 ноября 2020
Выпуск 9
Сезон 2 Серия 9
21 ноября 2020
Выпуск 10
Сезон 2 Серия 10
28 ноября 2020
Выпуск 11
Сезон 2 Серия 11
5 декабря 2020
Выпуск 12
Сезон 2 Серия 12
12 декабря 2020
График выхода всех сериалов
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