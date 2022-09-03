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Женский стендап (2020), 4 сезон

Постер к 4-му сезону телешоу Женский стендап
Киноафиша Сериалы Женский стендап Сезоны Сезон 4

Zhenskij stendap 16+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 3 сентября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 17
Продолжительность сезона 13 часов 36 минут
О чем 4-й сезон телешоу «Женский стендап»

В 4 сезоне шоу «Женский стендап» Алиса Дударева, Настя Веневитина, Ольга Малащенко, Анна Пашинина, Ника Тарасевич и Белла возвращаются, чтобы вновь честно поговорить на актуальные животрепещущие темы. Они высмеивают все, что их не устраивает в отношениях, обсуждают стереотипы семейной жизни, которые столетиями формировались в нашем обществе, откровенно заявляют о том, что быть хорошей матерью и прекрасной супругой не так просто, как может показаться на первый взгляд. Кроме того, женщины подчеркивают то, как важно, даже выйдя замуж, оставаться отдельной личностью со своими собственными увлечениями.

Рейтинг шоу

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6.3 IMDb
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Список серий телешоу Женский стендап График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Выпуск 1
Сезон 4 Серия 1
3 сентября 2022
Выпуск 2
Сезон 4 Серия 2
10 сентября 2022
Выпуск 3
Сезон 4 Серия 3
17 сентября 2022
Выпуск 4
Сезон 4 Серия 4
24 сентября 2022
Выпуск 5
Сезон 4 Серия 5
1 октября 2022
Выпуск 6
Сезон 4 Серия 6
8 октября 2022
Выпуск 7
Сезон 4 Серия 7
15 октября 2022
Выпуск 8
Сезон 4 Серия 8
22 октября 2022
Выпуск 9
Сезон 4 Серия 9
29 октября 2022
Выпуск 10
Сезон 4 Серия 10
5 ноября 2022
Выпуск 11
Сезон 4 Серия 11
18 февраля 2023
Выпуск 12
Сезон 4 Серия 12
25 февраля 2023
Выпуск 13
Сезон 4 Серия 13
4 марта 2023
Выпуск 14
Сезон 4 Серия 14
11 марта 2023
Выпуск 15
Сезон 4 Серия 15
18 марта 2023
Выпуск 16
Сезон 4 Серия 16
25 марта 2023
Выпуск 17
Сезон 4 Серия 17
1 апреля 2023
График выхода всех сериалов
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