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Женский стендап (2020), 1 сезон

Постер к 1-му сезону телешоу Женский стендап
Киноафиша Сериалы Женский стендап Сезоны Сезон 1

Zhenskij stendap 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 января 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 12
Продолжительность сезона 9 часов 36 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Женский стендап»

В 1 сезоне шоу «Женский стендап» участницы проекта с легкостью доказывают, что женщины умеют шутить не хуже представителей сильного пола. В своих монологах они ведут себя дерзко и раскрепощенно, откровенно говорят на щекотливые темы, например о том, что материнство – это тяжелый труд, высмеивают своих мужей, парней, родителей, подруг и самих себя, а также набившие оскомину стереотипы о личной жизни. Создателями проекта являются Зоя Яровицына и Ирина Мягкова. Они завоевали зрительскую симпатию еще с телешоу «Comedy Баттл». По словам Мягковой, это самое брутальное женское шоу, которое интересно как женщинам, так и мужчинам.

Рейтинг шоу

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6.3 IMDb
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Список серий телешоу Женский стендап График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Выпуск 1
Сезон 1 Серия 1
18 января 2020
Выпуск 2
Сезон 1 Серия 2
25 января 2020
Выпуск 3
Сезон 1 Серия 3
1 февраля 2020
Выпуск 4
Сезон 1 Серия 4
8 февраля 2020
Выпуск 5
Сезон 1 Серия 5
15 февраля 2020
Выпуск 6
Сезон 1 Серия 6
22 февраля 2020
Выпуск 7
Сезон 1 Серия 7
29 февраля 2020
Выпуск 8
Сезон 1 Серия 8
7 марта 2020
Выпуск 9
Сезон 1 Серия 9
14 марта 2020
Выпуск 10
Сезон 1 Серия 10
21 марта 2020
Выпуск 11
Сезон 1 Серия 11
28 марта 2020
Выпуск 12
Сезон 1 Серия 12
4 апреля 2020
График выхода всех сериалов
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