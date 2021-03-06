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Женский стендап (2020), 3 сезон

Постер к 3-му сезону телешоу Женский стендап
Киноафиша Сериалы Женский стендап Сезоны Сезон 3

Zhenskij stendap 16+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 6 марта 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 16
Продолжительность сезона 12 часов 48 минут
О чем 3-й сезон телешоу «Женский стендап»

В 3 сезоне шоу «Женский стендап» основной состав пополнят новые участницы, среди которых Алиса Дударева, Настя Веневитина, Ольга Малащенко, Анна Пашинина, Ника Тарасевич и Белла. Девушки продолжают высмеивать бытовые проблемы и курьезные ситуации, в которых оказываются. Непонимание в отношениях с представителями противоположного пола, давление со стороны родителей и общества, процветание феминизма и культ традиционных ценностей – обо всем этом девушки готовы говорить и шутить. Нет ничего эффективнее для борьбы со стрессом и тревогами, чем превратить причину такого состояния в шутку. Героини проекта справляются с этим мастерски. 

Рейтинг шоу

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6.3 IMDb
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Список серий телешоу Женский стендап График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Выпуск 1
Сезон 3 Серия 1
6 марта 2021
Выпуск 2
Сезон 3 Серия 2
13 марта 2021
Выпуск 3
Сезон 3 Серия 3
20 марта 2021
Выпуск 4
Сезон 3 Серия 4
28 марта 2021
Выпуск 5
Сезон 3 Серия 5
4 апреля 2021
Выпуск 6
Сезон 3 Серия 6
11 апреля 2021
Выпуск 7
Сезон 3 Серия 7
18 апреля 2021
Выпуск 8
Сезон 3 Серия 8
27 октября 2021
Выпуск 9
Сезон 3 Серия 9
3 ноября 2021
Выпуск 10
Сезон 3 Серия 10
10 ноября 2021
Выпуск 11
Сезон 3 Серия 11
17 ноября 2021
Выпуск 12
Сезон 3 Серия 12
24 ноября 2021
Выпуск 13
Сезон 3 Серия 13
1 декабря 2021
Выпуск 14
Сезон 3 Серия 14
8 декабря 2021
Выпуск 15
Сезон 3 Серия 15
15 декабря 2021
Выпуск 16
Сезон 3 Серия 16
22 декабря 2021
График выхода всех сериалов
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