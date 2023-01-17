Меню
Сериал «13 клиническая» с Данилой Козловским продлен на второй сезон
Сериал «13 клиническая» с Данилой Козловским продлен на второй сезон Создатели шоу обещают, что второй сезон будет еще масштабнее и увлекательнее.
17 января 2023 10:39
«1703» признан лучшим российским сериалом 2022 года
«1703» признан лучшим российским сериалом 2022 года Шоу признали лучшим отечественным проектом семь из 22 ведущих критиков России.
26 декабря 2022 16:06
Что смотреть на выходных: «Достать ножи 2», демоническая больница и «Эмили в Париже»
Что смотреть на выходных: «Достать ножи 2», демоническая больница и «Эмили в Париже» На этой неделе стриминги предлагают раскрыть преступление на роскошном острове, выпутаться из любовного треугольника, создать легендарный спорткар и сыграть в смертельную игру в параллельной реальности Токио. 
23 декабря 2022 15:00
На «Иви» состоялась премьера сериала «13 клиническая» с Данилой Козловским
На «Иви» состоялась премьера сериала «13 клиническая» с Данилой Козловским Медицинское фэнтези представляет собой смесь «Доктора Хауса» и «Константина».
23 декабря 2022 11:17
Сериал «13 клиническая» с Данилой Козловским обрел дату премьеры
Сериал «13 клиническая» с Данилой Козловским обрел дату премьеры Шоу выйдет на цифровых платформах уже на следующей неделе.
14 декабря 2022 10:09
