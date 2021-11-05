Сериал «Клуб» – это турецкая драма о матери, встретившей свою взрослую дочь после долгих лет тюремного заключения. Матильда выходит на свободу в послевоенные годы и устраивается работать в ночной клуб для богатых клиентов. Работа отнимает у женщины много моральных сил и заставляет ее переступать через свои принципы, чтобы угодить начальству и клиентам. Тем временем ей удается разыскать давно пропавшую дочь Рашель. Девушка росла без матери и стала настоящей бунтаркой, не признающей никакие авторитеты.