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Постер к сериалу Клуб
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Киноафиша Сериалы Клуб
Клуб (2021 - …) Kulüp 16+
Год выпуска 2021
Страна Турция
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 55 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 9 часов 10 минут
О чем сериал

Сериал «Клуб» – это турецкая драма о матери, встретившей свою взрослую дочь после долгих лет тюремного заключения. Матильда выходит на свободу в послевоенные годы и устраивается работать в ночной клуб для богатых клиентов. Работа отнимает у женщины много моральных сил и заставляет ее переступать через свои принципы, чтобы угодить начальству и клиентам. Тем временем ей удается разыскать давно пропавшую дочь Рашель. Девушка росла без матери и стала настоящей бунтаркой, не признающей никакие авторитеты.

Клуб - трейлер второго сезона
Клуб
трейлер второго сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Метин Акдюльгер
Метин Акдюльгер
Барыш Ардуч
Барыш Ардуч
Салих Бадемджи
Фырат Таныш
Гёкче Бахадыр
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Клуб - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 6 эпизодов
 
Клуб - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2022, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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