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Клуб 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Клуб
Киноафиша Сериалы Клуб Сезоны Сезон 1

Kulüp 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 ноября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 9 часов 10 минут
О чем 1-й сезон сериала «Клуб»

В 1 сезоне сериала «Клуб» действие разворачивается в 1955 году в Стамбуле. Взрослая, умудренная тяжелым опытом женщина по имени Матильда выходит из-за решетки после тюремного заключения. Она знает, что где-то на свободе живет ее взрослая дочь Рашель, но не знает, как и где ее искать. Чтобы прокормить себя, Матильда устраивается работать в ночной клуб. Здесь проводят время с выпивкой и женщинами богатые и влиятельные мужчины. Но для сотрудниц это место оказывается настоящим адом. Здесь же героиня находит и свою дочь – запутавшуюся в жизни и одинокую девушку, безответно влюбленную в известного ловеласа.

Рейтинг сериала

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7.8 IMDb
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Список серий сериала Клуб График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 1. Bölüm
Сезон 1 Серия 1
5 ноября 2021
Серия 2 2. Bölüm
Сезон 1 Серия 2
5 ноября 2021
Серия 3 3. Bölüm
Сезон 1 Серия 3
5 ноября 2021
Серия 4 4. Bölüm
Сезон 1 Серия 4
5 ноября 2021
Серия 5 5. Bölüm
Сезон 1 Серия 5
5 ноября 2021
Серия 6 6. Bölüm
Сезон 1 Серия 6
5 ноября 2021
Серия 7 7. Bölüm
Сезон 1 Серия 7
6 января 2022
Серия 8 8. Bölüm
Сезон 1 Серия 8
6 января 2022
Серия 9 9. Bölüm
Сезон 1 Серия 9
6 января 2022
Серия 10 10. Bölüm
Сезон 1 Серия 10
6 января 2022
График выхода всех сериалов
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