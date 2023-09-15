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Клуб 2021 - 2023, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Клуб
Киноафиша Сериалы Клуб Сезоны Сезон 2

Kulüp 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 15 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 9 часов 10 минут
О чем 2-й сезон сериала «Клуб»

Во 2 сезоне сериала «Клуб» действие происходит в Стамбуле в 1950-х годах. Нерадивая мать и ее непослушная дочь, наконец, воссоединяются в ночном клубе, который сыграл значительную роль в судьбах обеих женщин. Тем временем в городе начинаются политические беспорядки. Восстания ведут за собой всплеск преступности, и выходить на улицы становится по-настоящему опасно. Рашель и Исмет оказываются в тупике в охваченном безумием городе, они вынуждены бороться за свое будущее с внешними обстоятельствами. Матильда встречается с человеком из своего прошлого и понимает, что она по-прежнему испытывает чувство вины.

Рейтинг сериала

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7.8 IMDb
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Список серий сериала Клуб График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 1. Bölüm
Сезон 2 Серия 1
15 сентября 2023
Серия 2 2. Bölüm
Сезон 2 Серия 2
15 сентября 2023
Серия 3 3. Bölüm
Сезон 2 Серия 3
15 сентября 2023
Серия 4 4. Bölüm
Сезон 2 Серия 4
15 сентября 2023
Серия 5 5. Bölüm
Сезон 2 Серия 5
15 сентября 2023
Серия 6 6. Bölüm
Сезон 2 Серия 6
15 сентября 2023
Серия 7 7. Bölüm
Сезон 2 Серия 7
15 сентября 2023
Серия 8 8. Bölüm
Сезон 2 Серия 8
15 сентября 2023
Серия 9 9. Bölüm
Сезон 2 Серия 9
15 сентября 2023
Серия 10 10. Bölüm
Сезон 2 Серия 10
15 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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