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Киноафиша Сериалы Торадора! Сезоны
Торадора! (2008 - 2009), список сезонов Toradora! 12+
Год выпуска 2008
Страна Япония
Эпизод длится 25 минут
Телеканал TV Tokyo
Список сезонов сериала «Торадора!»
Торадора! - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2008, 25 эпизодов
 
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