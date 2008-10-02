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Торадора! 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Торадора!
Киноафиша Сериалы Торадора! Сезоны Сезон 1

Toradora! 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 октября 2008
Год выпуска 2008
Количество серий 25
Продолжительность сезона 10 часов 25 минут
О чем 1-й сезон сериала «Торадора!»

В 1 сезоне сериала «Торадора!» молодой человек Рюдзи отмечает семнадцатилетие и переводится в старшую школу. Выясняется, что в этом учебном году ему предстоит учиться в одном классе с девушкой, в которую он много лет безответно влюблен, – красавицей Минори. В том же классе оказываются лучший друг Рюдзи Юсаку и лучшая подруга Минори Тайга. По случайности Рюдзи узнает тайну этой девушки: она страстно любит Юсаку. Тайга боится, что парень расскажет другу о ее тайне, и решает избавить его от лишних воспоминаний. Но когда она понимает, что он любит ее подругу, она предлагает ему действовать сообща.

Рейтинг сериала

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7.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Торадора!» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Тигр и Дракон Tiger and Dragon
Сезон 1 Серия 1
2 октября 2008
Тайга и Рюдзи Ryuuji and Taiga
Сезон 1 Серия 2
9 октября 2008
Твоя песня Your Song
Сезон 1 Серия 3
16 октября 2008
Твое выражение лица That Moment's Expression
Сезон 1 Серия 4
23 октября 2008
Ами Кавасима Kawashima Ami
Сезон 1 Серия 5
30 октября 2008
Истинное я The Real Me
Сезон 1 Серия 6
6 ноября 2008
Бассейн открыт Pool Opening
Сезон 1 Серия 7
13 ноября 2008
Это для кого? For Whose Sake?
Сезон 1 Серия 8
20 ноября 2008
Перед отплытием You Shall Go to the Sea
Сезон 1 Серия 9
27 ноября 2008
Фейерверки Fireworks
Сезон 1 Серия 10
4 декабря 2008
Культурный фестиваль старшей школы Охаси 1 Oohashi High School Cultural Festival - Part I
Сезон 1 Серия 11
11 декабря 2008
Культурный фестиваль старшей школы Охаси 2 Oohashi High School Cultural Festival - Part II
Сезон 1 Серия 12
17 декабря 2008
Культурный фестиваль старшей школы Охаси 3 Oohashi High School Cultural Festival - Part III
Сезон 1 Серия 13
24 декабря 2008
Ручной тигр счастья The Palmtop Tiger of Happiness
Сезон 1 Серия 14
7 января 2009
Далекая звезда The Stars are Far
Сезон 1 Серия 15
14 января 2009
Шаг вперед One Step Forward
Сезон 1 Серия 16
21 января 2009
На Рождество Меркурий ретроградный Mercury Retrogrades at Christmas
Сезон 1 Серия 17
28 января 2009
Под новогодней елью Under the Fir Tree
Сезон 1 Серия 18
4 февраля 2009
Вечеринка в канун Рождества Holy Night Party
Сезон 1 Серия 19
12 февраля 2009
Так и оставайся навсегда Always, Like This
Сезон 1 Серия 20
19 февраля 2009
Не могу удержаться What's Up?
Сезон 1 Серия 21
26 февраля 2009
Когда ты рядом The Scene with You
Сезон 1 Серия 22
5 марта 2009
Выбор пути The Road That We Must Advance On
Сезон 1 Серия 23
12 марта 2009
Признание Confession
Сезон 1 Серия 24
19 марта 2009
Торадора! Toradora!
Сезон 1 Серия 25
26 марта 2009
График выхода всех сериалов
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