Почти все ставят на них галочку «Посмотреть»: 6 самых ожидаемых фильмов, которые выйдут до конца 2025 года

Всего 400 км от Москвы и попадаешь в 2004 год: где снимали сериал «Камбэк»

«Мы потеряли все, кроме тех, кого спасли»: реальная история, по которой снят «Школьный автобус» - она заставила плакать США

Матерился 24/7, но оплатил с лихвой: актриса из «Бедной Саши» раскрыла, каково было работать с Кеосаяном в 12 лет

Посмотрели на бюджет «Очень странных дел 5» и охнули: Netflix установил рекорд, столько на сезон еще не тратил никто

Сколько серий в сериале «Бар "Один звонок"»: иностранцы оценили на 6,7, в России попал в топ-250

10 лучших аниме за все лето на IMDb: 1-е место занял триллер с оценкой 8.8 – оставил позади «Дандадан», а «Гачиакуту» даже не пустил в топ

Беременной Белле плохо, а он ржет: в «Сумерки» чудом попал уморительный эпизод с Эдвардом — по-хорошему, должны были вырезать (видео)

«Держит в напряжении до финала»: ИИ назвал 5 sci-fi фильмов, незаслуженно оставшихся в тени «Интерстеллара» — у №4 даже есть «Оскар»

«Майнкрафт в кино 2» обязан исправить главную ошибку первой части: напрямую связана с игрой и дико бесит геймеров