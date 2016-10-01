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Хирургия. Территория любви 2016, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Хирургия. Территория любви
Киноафиша Сериалы Хирургия. Территория любви Сезоны Сезон 1

Хирургия. Территория любви 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 октября 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Хирургия. Территория любви»

В 1 сезоне сериала «Хирургия. Территория любви» Алина и Сергей Лукашовы работают в хирургическом отделении. Их жизнь давно отлажена. Супруги занимаются воспитанием ребенка и ведут совместный быт. Все меняется после появления в клинике человека, с которым у Алины в прошлом был роман. Егор Львович становится заведующим отделением хирургии. На это место его устроила его супруга-главврач. Вновь столкнувшись с мужчиной, которого любила двенадцать лет назад, Алина встает перед тяжелым выбором. Женщина может пойти на поводу у эмоций либо заглушить их в себе, сохранив многолетний брак.

Рейтинг сериала

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5.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Хирургия. Территория любви» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
1 октября 2016
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
1 октября 2016
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
1 октября 2016
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
1 октября 2016
График выхода всех сериалов
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