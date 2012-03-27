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16 & Pregnant (2009), season 4

16 & Pregnant season 4 poster
Kinoafisha TV Shows 16 & Pregnant Seasons Season 4
16 and Pregnant 16+
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 27 March 2012
Production year 2012
Number of episodes 12
Runtime 12 hours 0 minute
"16 & Pregnant" season 4 description

В 4 сезоне шоу «Беременна в 16» главной героиней становится Маккензи Дутит — 16-летняя чирлидерша из Майами, которая ждет ребенка от своего парня Джоша Макки. 12 сентября 2011 года Дутит родила мальчика Гэннона Дьюэйна Макки с помощью кесарева сечения. Выпуск посвящен трудным решениям, которые Дутит и Макки должны принять в своем новом статусе родителей. Дутит предстоит отказаться от участия в группе поддержки, а Макки вынужден забыть в верховой езде. В следующем выпуске главной героиней становится Кэтти, которая собиралась поступать в колледж и обожала гонки на квадроциклах с друзьями. Но беременность заставила ее изменить приоритеты.

TV Show rating

3.1
Rate 11 votes
3.2 IMDb

"16 & Pregnant" season 4 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Mackenzie
Season 4 Episode 1
27 March 2012
Katie
Season 4 Episode 2
27 March 2012
Briana
Season 4 Episode 3
3 April 2012
Lindsey
Season 4 Episode 4
10 April 2012
Alex
Season 4 Episode 5
17 April 2012
Jordan
Season 4 Episode 6
24 April 2012
Myranda
Season 4 Episode 7
1 May 2012
Hope
Season 4 Episode 8
8 May 2012
Sarah
Season 4 Episode 9
15 May 2012
Sabrina
Season 4 Episode 10
15 May 2012
Devon
Season 4 Episode 11
22 May 2012
Kristina
Season 4 Episode 12
29 May 2012
TV series release schedule
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