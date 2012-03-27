В 4 сезоне шоу «Беременна в 16» главной героиней становится Маккензи Дутит — 16-летняя чирлидерша из Майами, которая ждет ребенка от своего парня Джоша Макки. 12 сентября 2011 года Дутит родила мальчика Гэннона Дьюэйна Макки с помощью кесарева сечения. Выпуск посвящен трудным решениям, которые Дутит и Макки должны принять в своем новом статусе родителей. Дутит предстоит отказаться от участия в группе поддержки, а Макки вынужден забыть в верховой езде. В следующем выпуске главной героиней становится Кэтти, которая собиралась поступать в колледж и обожала гонки на квадроциклах с друзьями. Но беременность заставила ее изменить приоритеты.