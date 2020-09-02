В каждом выпуске шоу приглашенными звездами становятся двое друзей из отечественного шоу-бизнеса. В проекте приняли участие такие звездные парочки, как хореограф Мигель и гимнастка Ляйсан Утяшева, комики-импровизаторы Антон Шастун и Дмитрий Позов и другие. Задача героев – сохранить 1 000 000 рублей, отвечая на вопросы. Каждый неверный ответ стоит потери крупной суммы. В результате всю сумму получит кто-то один, а зрители узнают, есть ли дружба в российском шоу-бизнесе. Неизменным ведущим проекта является Павел Воля.