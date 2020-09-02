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Киноафиша Сериалы Двое на миллион

Двое на миллион (2020 - 2022)

Двое на миллион 16+
Год выпуска 2020
Страна Россия
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 45 минут
Телеканал ТНТ
Стрим-сервис Premier
Продолжительность сериала 50 часов 15 минут
30 дней бесплатно
О чем сериал

В каждом выпуске шоу приглашенными звездами становятся двое друзей из отечественного шоу-бизнеса. В проекте приняли участие такие звездные парочки, как хореограф Мигель и гимнастка Ляйсан Утяшева, комики-импровизаторы Антон Шастун и Дмитрий Позов и другие. Задача героев – сохранить 1 000 000 рублей, отвечая на вопросы. Каждый неверный ответ стоит потери крупной суммы. В результате всю сумму получит кто-то один, а зрители узнают, есть ли дружба в российском шоу-бизнесе. Неизменным ведущим проекта является Павел Воля.

В ролях
В ролях
Павел Воля
Павел Воля
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Двое на миллион - Сезон 1 Сезон 1
2020, 25 эпизодов
 
Двое на миллион - Сезон 2 Сезон 2
2021, 36 эпизодов
 
Двое на миллион - Сезон 3 Сезон 3
2022, 6 эпизодов
 
Кадры из телешоу
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