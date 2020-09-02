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Двое на миллион (2020), 1 сезон

Постер к 1-му сезону телешоу Двое на миллион
Киноафиша Сериалы Двое на миллион Сезоны Сезон 1

Двое на миллион 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 сентября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 25
Продолжительность сезона 18 часов 45 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Двое на миллион»

В 1 сезоне шоу «Двое на миллион» участниками становятся звезды, среди которых артисты, исполнители, телеведущие и блогеры. В начале викторины на общем счете игроков есть 1 000 000 рублей, из которого вычитается большая сумма за каждый неверный ответ. Несмотря на то что на вопросы гости программы отвечают нередко вместе и могут оказывать содействие друг другу, главный приз в результате получит только один из них — самый сообразительный, ловкий и хитрый. В первом сезоне среди звездных участников побывали Катя Варнава и Дмитрий Хрусталев, Анна Хилькевич и Анна Седокова и многие другие.

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Список серий 1-го сезона телешоу «Двое на миллион» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Выпуск 1. Полина Гагарина и Елена Темникова
Сезон 1 Серия 1
2 сентября 2020
Выпуск 2. Катя Варнава и Дмитрий Хрусталёв
Сезон 1 Серия 2
9 сентября 2020
Выпуск 3. Юрий Стоянов и Ян Цапник
Сезон 1 Серия 3
16 сентября 2020
Выпуск 4. Григорий Лепс и Тимур Юнусов
Сезон 1 Серия 4
23 сентября 2020
Выпуск 5. Алексей Щербаков и Иван Абрамов
Сезон 1 Серия 5
30 сентября 2020
Выпуск 6. Юлианна Караулова и Тимур Родригез
Сезон 1 Серия 6
7 октября 2020
Выпуск 7. Александр Гудков и Пелагея
Сезон 1 Серия 7
14 октября 2020
Выпуск 8. Ольга Бузова и Андрей Григорьев-Апполонов
Сезон 1 Серия 8
21 октября 2020
Выпуск 9. Юля Ахмедова и Руслан Белый
Сезон 1 Серия 9
28 октября 2020
Выпуск 10. Константин Ивлев и Дмитрий Шепелев
Сезон 1 Серия 10
4 ноября 2020
Выпуск 11. Мигель и Ляйсан Утяшева
Сезон 1 Серия 11
11 ноября 2020
Выпуск 12. Антон Шастун и Дмитрий Позов
Сезон 1 Серия 12
18 ноября 2020
Выпуск 13. Ида Галич и Маша Миногарова
Сезон 1 Серия 13
25 ноября 2020
Выпуск 14. Денис Дорохов и Азамат Мусагалиев
Сезон 1 Серия 14
2 декабря 2020
Выпуск 15. Дмитрий Губерниев и Ольга Шелест
Сезон 1 Серия 15
9 декабря 2020
Выпуск 16. Анна Хилькевич и Анна Седокова
Сезон 1 Серия 16
16 декабря 2020
Выпуск 17. Антон Иванов и Алексей Смирнов
Сезон 1 Серия 17
23 декабря 2020
Выпуск 18. Егор Крид и Джиган
Сезон 1 Серия 18
30 декабря 2020
Выпуск 19. Александр Ревва и Глюкоза
Сезон 1 Серия 19
31 декабря 2020
Выпуск 20. Ксения Бородина и Ольга Орлова
Сезон 1 Серия 20
13 января 2021
Выпуск 21. Борис Грачевский и Дмитрий Харатьян
Сезон 1 Серия 21
20 января 2021
Выпуск 22. Ханна и Нюша
Сезон 1 Серия 22
27 января 2021
Выпуск 23. Илья Авербух и Алексей Ягудин
Сезон 1 Серия 23
3 февраля 2021
Выпуск 24. Хамиль и Змей
Сезон 1 Серия 24
10 февраля 2021
Выпуск 25. Марина Кравец и Демис Карибидис
Сезон 1 Серия 25
17 февраля 2021
График выхода всех сериалов
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