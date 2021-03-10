Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Двое на миллион (2020), 2 сезон

Постер к 2-му сезону телешоу Двое на миллион
Киноафиша Сериалы Двое на миллион Сезоны Сезон 2

Двое на миллион 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 10 марта 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 36
Продолжительность сезона 27 часов 0 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Двое на миллион»

Во 2 сезоне шоу «Двое на миллион» известные артисты, телеведущие и другие представители отечественного шоу-бизнеса приходят в студию парами. В начале шоу на общем счете участников есть миллион рублей, но в конце программы счет, как правило, становится совсем другим. Несмотря на то что на вопросы гости часто отвечают вдвоем и могут помогать друг другу, главный приз достается только одному. В этом сезоне за деньги сражались самые неожиданные гости и тандемы, среди которых Иван Охлобыстин и Гарик Сукачев, Юра Музыченко и Катя Iowa, Егор Кончаловский и Александр Стриженов и многие другие.

Рейтинг шоу

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Список серий 2-го сезона телешоу «Двое на миллион» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Выпуск 26. Ирина Мягкова и Андрей Бебуришвили
Сезон 2 Серия 1
10 марта 2021
Выпуск 27. Иван Охлобыстин и Гарик Сукачев
Сезон 2 Серия 2
17 марта 2021
Выпуск 28. Сергей Матвиенко и Арсений Попов
Сезон 2 Серия 3
24 марта 2021
Выпуск 29. Юра Музыченко и Катя Iowa
Сезон 2 Серия 4
31 марта 2021
Выпуск 30. Влади и Шым
Сезон 2 Серия 5
7 апреля 2021
Выпуск 31. Роман Попов и Стас Старовойтов
Сезон 2 Серия 6
14 апреля 2021
Выпуск 32. Клава Кока и Регина Тодоренко
Сезон 2 Серия 7
21 апреля 2021
Выпуск 33. Вадим Галыгин и DJ Smash
Сезон 2 Серия 8
28 апреля 2021
Выпуск 34. Валентина Мазунина и Мария Шекунова
Сезон 2 Серия 9
5 мая 2021
Выпуск 35. Олег и Родион Газмановы
Сезон 2 Серия 10
12 мая 2021
Выпуск 36. Заурбек Байцаев и Давид Цаллаев
Сезон 2 Серия 11
19 мая 2021
Выпуск 37. Егор Кончаловский и Александр Стриженов
Сезон 2 Серия 12
26 мая 2021
Выпуск 38. Александр Ревва и Михаил Галустян
Сезон 2 Серия 13
1 сентября 2021
Выпуск 39. Кети Топурия и Ольга Серябкина
Сезон 2 Серия 14
8 сентября 2021
Выпуск 40. Вячеслав Чепурченко и Вадим Дубровин
Сезон 2 Серия 15
15 сентября 2021
Выпуск 41. Ёлка и Сергей Гореликов
Сезон 2 Серия 16
22 сентября 2021
Выпуск 42. Лариса Долина и Александр Панайотов
Сезон 2 Серия 17
29 сентября 2021
Выпуск 43. Алексей Чумаков и Зураб Матуа
Сезон 2 Серия 18
6 октября 2021
Выпуск 44. Maruv и Тимур Батрутдинов
Сезон 2 Серия 19
13 октября 2021
Выпуск 45. Юлия Топольницкая и Аглая Тарасова
Сезон 2 Серия 20
20 октября 2021
Выпуск 46. Юля Ковальчук и Митя Фомин
Сезон 2 Серия 21
27 октября 2021
Выпуск 47. Андрей Гайдулян и Арарат Кещян
Сезон 2 Серия 22
3 ноября 2021
Выпуск 48. Валерия и Стас Пьеха
Сезон 2 Серия 23
10 ноября 2021
Выпуск 49. Борис Дергачев и Александр Пташенчук
Сезон 2 Серия 24
17 ноября 2021
Выпуск 50. Мария Машкова и Ирина Горбачева
Сезон 2 Серия 25
24 ноября 2021
Выпуск 51. Антон Беляев и Диана Арбенина
Сезон 2 Серия 26
2 декабря 2021
Выпуск 52. Александр Якушев и Андрей Минин
Сезон 2 Серия 27
9 декабря 2021
Выпуск 53. Виктор Дробыш и Иосиф Пригожин
Сезон 2 Серия 28
16 декабря 2021
Выпуск 54. Евгений Чебатков и Зоя Яровицына
Сезон 2 Серия 29
23 декабря 2021
Выпуск 55. Дима Билан и Мари Краймбрери
Сезон 2 Серия 30
30 декабря 2021
Выпуск 56. Гарик Мартиросян и Михаил Галустян
Сезон 2 Серия 31
31 декабря 2021
Выпуск 57. Дмитрий Масленников и Артур Бабич
Сезон 2 Серия 32
20 января 2022
Выпуск 58. Тимур Родригез и Юлия Паршута
Сезон 2 Серия 33
27 января 2022
Выпуск 59. Ульяна Пылаева и Зоя Бербер
Сезон 2 Серия 34
3 февраля 2022
Выпуск 60. Миша Марвин и Natan
Сезон 2 Серия 35
10 февраля 2022
Выпуск 61. Анатолий Цой и Айдар Гараев
Сезон 2 Серия 36
17 февраля 2022
График выхода всех сериалов
Режиссер «Красных бутонов» + звезда «Запретного плода»: вы не узнаете 4 сезон «Клюквенного щербета»
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
Вы точно не угадаете, где снимали сериал «Между нами глубокое море» — нет, это не Сочи и не Алушта
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше