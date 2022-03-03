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Двое на миллион (2020), 3 сезон

Постер к 3-му сезону телешоу Двое на миллион
Киноафиша Сериалы Двое на миллион Сезоны Сезон 3

Двое на миллион 16+
Название Сезон 3
Премьера сезона 3 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут
О чем 3-й сезон телешоу «Двое на миллион»

В 3 сезоне шоу «Двое на миллион» звезды шоу-бизнеса, артисты, блогеры и другие медиаперсоны, состоящие в дружеских или приятельских отношениях, приходят на программу к ведущему Павлу Воле парами. Они отвечают на вопросы и сражаются за главный приз – 1 миллион рублей. Задача знаменитостей – давать правильные ответы и сохранять в банке деньги. За каждый неправильный ответ со счета снимается по 100 000 рублей, а в заключительном раунде только один из игроков заберет оставшуюся сумму себе. В новом сезоне снялись Эльдар Джарахов и Алексей Щербаков, Даня Милохин и Станислав Ярушин, Maruv и Тимур Батрутдинов.

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Список серий 3-го сезона телешоу «Двое на миллион» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Выпуск 62. Эльдар Джарахов и Алексей Щербаков
Сезон 3 Серия 1
3 марта 2022
Выпуск 63. Мария Маркова и Анна Старшенбаум
Сезон 3 Серия 2
16 марта 2022
Выпуск 64. Даня Милохин и Станислав Ярушин
Сезон 3 Серия 3
24 марта 2022
Выпуск 65. Марина Кравец и Надежда Сысоева
Сезон 3 Серия 4
12 августа 2022
Выпуск 66. Юлия Топольницкая и Денис Дорохов
Сезон 3 Серия 5
19 августа 2022
Выпуск 67. Виктор Логинов и Стас Старовойтов
Сезон 3 Серия 6
26 августа 2022
График выхода всех сериалов
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