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Здравствуйте, вам пора 2022 - 2023, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Здравствуйте, вам пора
Киноафиша Сериалы Здравствуйте, вам пора Сезоны Сезон 2

Здравствуйте, вам пора 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 1 июня 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 20
Продолжительность сезона 8 часов 20 минут
О чем 2-й сезон сериала «Здравствуйте, вам пора»

Во 2-м сезоне сериала «Здравствуйте, вам пора» продолжается история о мужчине, ставшем вестником смерти на многострадальной планете Земля. Он и дальше будет относиться с любовью к простым смертным и продолжит защищать их от бед. Не обойдется и без романтической истории с участием героя. Павел — удивительный человек, который предупреждает людей об их грядущей смерти. Перед ней все равны — чиновник, миллионер или малоимущая бабушка. С помощью Павла людям предоставляется уникальный шанс исправить ошибки, чтобы со спокойным сердцем встретить смерть. Главный герой слушает разные истории и проникается симпатией ко всем своим клиентам.

Рейтинг сериала

7.4
Оцените 34 голоса
7.2 IMDb
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Список серий сериала Здравствуйте, вам пора График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 2 Серия 1
1 июня 2023
Серия 2
Сезон 2 Серия 2
1 июня 2023
Серия 3
Сезон 2 Серия 3
1 июня 2023
Серия 4
Сезон 2 Серия 4
6 июня 2023
Серия 5
Сезон 2 Серия 5
8 июня 2023
Серия 6
Сезон 2 Серия 6
13 июня 2023
Серия 7
Сезон 2 Серия 7
15 июня 2023
Серия 8
Сезон 2 Серия 8
20 июня 2023
Серия 9
Сезон 2 Серия 9
22 июня 2023
Серия 10
Сезон 2 Серия 10
27 июня 2023
Серия 11
Сезон 2 Серия 11
1 июня 2023
Серия 12
Сезон 2 Серия 12
1 июня 2023
Серия 13
Сезон 2 Серия 13
6 июня 2023
Серия 14
Сезон 2 Серия 14
8 июня 2023
Серия 15
Сезон 2 Серия 15
13 июня 2023
Серия 16
Сезон 2 Серия 16
15 июня 2023
Серия 17
Сезон 2 Серия 17
20 июня 2023
Серия 18
Сезон 2 Серия 18
22 июня 2023
Серия 19
Сезон 2 Серия 19
27 июня 2023
Серия 20
Сезон 2 Серия 20
29 июня 2023
График выхода всех сериалов
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