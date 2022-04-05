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Здравствуйте, вам пора 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Здравствуйте, вам пора
Киноафиша Сериалы Здравствуйте, вам пора Сезоны Сезон 1

Здравствуйте, вам пора 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 4 часа 10 минут
О чем 1-й сезон сериала «Здравствуйте, вам пора»

В 1 сезоне сериала «Здравствуйте, вам пора» в центре событий оказывается предвестник смерти по имени Павел. Он явился на Землю, чтобы встречаться с людьми и сообщать им об их скорейшей гибели. Паша встречается с бизнесменами и мигрантами, домохозяйками и чопорными чиновниками. Не все испытывают доверие к потустороннему вестнику. Зато те, кто внемлет его словам, получают уникальную возможность закрыть все гештальты перед тем, как отправиться в мир иной. С каждой новой встречей вестник все больше проникается симпатией к своим подопечным. А вот работа становится ему не мила. Паша никогда не испытывал любви, но однажды с ним это происходит...

Рейтинг сериала

7.4
Оцените 34 голоса
7.2 IMDb
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Список серий сериала Здравствуйте, вам пора График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
5 апреля 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
5 апреля 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
7 апреля 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
12 апреля 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
14 апреля 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
19 апреля 2022
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
21 апреля 2022
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
26 апреля 2022
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
28 апреля 2022
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
3 мая 2022
График выхода всех сериалов
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