Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Земский доктор. Возвращение
Киноафиша Сериалы Земский доктор. Возвращение Сезоны
Земский доктор. Возвращение (2013 - 2013), список сезонов Земский доктор. Возвращение 12+
Год выпуска 2013
Страна Россия
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Россия 1
Список сезонов сериала «Земский доктор. Возвращение»
Земский доктор. Возвращение - Сезон 1 Сезон 1
2013, 20 эпизодов
 
Related video
Без слез говорить не смогла: вот что происходило с Валиевой на Олимпиаде
Жена возвращаться не торопится: тяжелобольной Юдашкин остался в одиночестве
Едва не обернулось трагедией: вскрылась правда о пожаре в доме Светланы Бондарчук
Связался с Шатуновым незадолго до смерти: завравшегося Разина вывели на чистую воду
Готовится лечь под нож хирурга: Бабкина раскрыла все карты
«Знакомство началось с поцелуя»: 29-летняя актриса не смолчала о связи с Бероевым
Охрана не успела среагировать: выступление Киркорова едва не обернулось провалом
Вынужден отказаться от баснословных трат: Эмин решился на откровения
Эти 3 знака Зодиака считают "вампирами" – и есть за что
Тест: только тот, кто по-настоящему любит советские фильмы, наберет 14/14
«Терпеть не стала»: вот как в действительности относится Распутина к Пугачевой
Гаражи пустуют: вот что стало известно о роскошном автопарке Галкина
Приложение киноафиши