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Земский доктор. Возвращение 2013, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Земский доктор. Возвращение
Киноафиша Сериалы Земский доктор. Возвращение Сезоны Сезон 1

Земский доктор. Возвращение 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 октября 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 20
Продолжительность сезона 15 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Земский доктор. Возвращение»

В 1 сезоне сериала «Земский доктор. Возвращение» главная героиня Ольга Самойлова, наконец, выходит замуж за Петра. Она ждет появления на свет своего третьего ребенка. Старшие дочери Катя и Мила во всем поддерживают маму. Однако родных и друзей беспокоит, что Оля слишком много времени проводит на работе и продолжает делать серьезные операции, несмотря на свою беременность. Когда Петр уезжает по рабочим делам в столицу, женщине становится плохо. В итоге она оказывается в больнице, но уже не в качестве врача, а в непривычной ей роли пациентки. Однако это лишь начало новых жизненных потрясений.

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Список серий 1-го сезона сериала «Земский доктор. Возвращение» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
14 октября 2013
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
14 октября 2013
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
14 октября 2013
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
14 октября 2013
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
14 октября 2013
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
14 октября 2013
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
14 октября 2013
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
14 октября 2013
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
14 октября 2013
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
14 октября 2013
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
14 октября 2013
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
14 октября 2013
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
14 октября 2013
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
14 октября 2013
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
14 октября 2013
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
14 октября 2013
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
14 октября 2013
Серия 18
Сезон 1 Серия 18
14 октября 2013
Серия 19
Сезон 1 Серия 19
14 октября 2013
Серия 20
Сезон 1 Серия 20
14 октября 2013
График выхода всех сериалов
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