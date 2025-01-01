Меню
О сериале
Беверли-Хиллз 90210, список сезонов
Beverly Hills, 90210
12+
Год выпуска
1990
Страна
США
Эпизод длится
45 минут
Телеканал
Fox
Рейтинг сериала
6.7
Оцените
10
голосов
6.5
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Беверли-Хиллз 90210»
Сезон 1 / Season 1
22 эпизода
4 октября 1990 - 9 мая 1991
Сезон 2 / Season 2
28 эпизодов
11 июля 1991 - 7 мая 1992
Сезон 3 / Season 3
30 эпизодов
15 июля 1992 - 19 мая 1993
Сезон 4 / Season 4
32 эпизода
8 сентября 1993 - 25 мая 1994
Сезон 5 / Season 5
32 эпизода
7 сентября 1994 - 24 мая 1995
Сезон 6 / Season 6
32 эпизода
13 сентября 1995 - 22 мая 1996
Сезон 7 / Season 7
32 эпизода
21 августа 1996 - 21 мая 1997
Сезон 8 / Season 8
32 эпизода
10 сентября 1997 - 20 мая 1998
Сезон 9 / Season 9
26 эпизодов
16 сентября 1998 - 19 мая 1999
Сезон 10 / Season 10
27 эпизодов
8 сентября 1999 - 17 мая 2000
