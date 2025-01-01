Меню
Постер сериала Беверли-Хиллз 90210
Киноафиша Сериалы Беверли-Хиллз 90210 Сезоны

Беверли-Хиллз 90210, список сезонов

Beverly Hills, 90210 12+
Год выпуска 1990
Страна США
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Fox

Рейтинг сериала

6.7
Оцените 10 голосов
6.5 IMDb
Список сезонов сериала «Беверли-Хиллз 90210»
Беверли-Хиллз 90210 - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
22 эпизода 4 октября 1990 - 9 мая 1991
 
Беверли-Хиллз 90210 - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
28 эпизодов 11 июля 1991 - 7 мая 1992
 
Беверли-Хиллз 90210 - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
30 эпизодов 15 июля 1992 - 19 мая 1993
 
Беверли-Хиллз 90210 - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
32 эпизода 8 сентября 1993 - 25 мая 1994
 
Беверли-Хиллз 90210 - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
32 эпизода 7 сентября 1994 - 24 мая 1995
 
Беверли-Хиллз 90210 - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
32 эпизода 13 сентября 1995 - 22 мая 1996
 
Беверли-Хиллз 90210 - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
32 эпизода 21 августа 1996 - 21 мая 1997
 
Беверли-Хиллз 90210 - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
32 эпизода 10 сентября 1997 - 20 мая 1998
 
Беверли-Хиллз 90210 - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
26 эпизодов 16 сентября 1998 - 19 мая 1999
 
Беверли-Хиллз 90210 - Сезон 10 / Season 10 Сезон 10 / Season 10
27 эпизодов 8 сентября 1999 - 17 мая 2000
 
