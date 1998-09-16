Оповещения от Киноафиши
Беверли-Хиллз 90210 1990 - 2000 9 сезон
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Места съёмок
Beverly Hills, 90210
12+
Оригинальное название
Season 9
Название
Сезон 9
Премьера сезона
16 сентября 1998
Год выпуска
1998
Количество серий
26
Продолжительность сезона
19 часов 30 минут
Рейтинг сериала
6.6
Оцените
20
голосов
6.6
IMDb
Список серий 9-го сезона сериала «Беверли-Хиллз 90210»
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Утро после
The Morning After
Сезон 9
Серия 1
16 сентября 1998
Сокращение бюджета
Budget Cuts
Сезон 9
Серия 2
23 сентября 1998
Выбор дилера
Dealer's Choice
Сезон 9
Серия 3
30 сентября 1998
Не спрашивай, не говори
Don't Ask, Don't Tell
Сезон 9
Серия 4
28 октября 1998
Брендон Листья
Brandon Leaves
Сезон 9
Серия 5
4 ноября 1998
Исповедь
Confession
Сезон 9
Серия 6
11 ноября 1998
Ты говоришь «прощай», я говорю "здравствуй
You Say Goodbye, I Say Hello
Сезон 9
Серия 7
18 ноября 1998
Я вернулся, потому что
I'm Back Because
Сезон 9
Серия 8
2 декабря 1998
Следующие варианты
The Following Options
Сезон 9
Серия 9
9 декабря 1998
Марафонец
Marathon Man
Сезон 9
Серия 10
16 декабря 1998
Как стать придурком, которого любят женщины
How to Be the Jerk Women Love
Сезон 9
Серия 11
13 января 1999
Испытания и невзгоды
Trials and Tribulations
Сезон 9
Серия 12
20 января 1999
Вывод средств
Withdrawal
Сезон 9
Серия 13
27 января 1999
Я женат
I'm Married
Сезон 9
Серия 14
3 февраля 1999
Обезглавливание святого Валентина
Beheading St. Valentine
Сезон 9
Серия 15
10 февраля 1999
Навыки выживания
Survival Skills
Сезон 9
Серия 16
17 февраля 1999
Ускользающий
Slipping Away
Сезон 9
Серия 17
3 марта 1999
Бобби Дорогая
Bobbi Dearest
Сезон 9
Серия 18
10 марта 1999
Лепрекон
The Leprechaun
Сезон 9
Серия 19
17 марта 1999
Печенье с предсказаниями
Fortune Cookie
Сезон 9
Серия 20
7 апреля 1999
Я хочу протянуть руку и схватить тебя
I Wanna Reach Out and Grab Ya
Сезон 9
Серия 21
14 апреля 1999
Местный герой
Local Hero
Сезон 9
Серия 22
21 апреля 1999
Конец света, каким мы его знаем
The End of the World as We Know It
Сезон 9
Серия 23
28 апреля 1999
Лучший друг собаки
Dog's Best Friend
Сезон 9
Серия 24
5 мая 1999
Агония
Agony
Сезон 9
Серия 25
12 мая 1999
Это тот самый парень
That's the Guy
Сезон 9
Серия 26
19 мая 1999
