В Сети выбрали любимую наложницу из «Монолога фармацевта»: «Глаз не отвести»

Фильм с Хабенским миллионы зрителей ждали на стримингах: наконец раскрыта дата выхода «Здесь был Юра» в цифре

Кто сыграл бородача на пикнике у Гоши в «Москва слезам не верит»: а ведь он написал сценарии к «Афоне» и «Ворошиловскому стрелку»

Летчики любят этот советский фильм-катастрофу больше «Экипажа»: у Митты — зрелищно, но здесь все реалистичнее

«Михалков жаждал крови»: из советской «Собаки Баскервилей» пришлось вырезать жуткую сцену в духе «Иди и смотри»

«Мстители» в пролете, «Аватар» даже не в топ-3: лишь одному фильму удалось собрать в США $936 млн — настоящий король проката

Французская «Гостья из будущего» переплюнула шедевр советского кино: 92% на RT и «Sci-Fi года!» от зрителей

Архивные кадры со съемок «Любовь и голуби» напоминают хоррор: Михайлов едва не погиб из-за «хотелки» Меньшова (видео)

В «Первом отделе» уже 5 сезонов: но лишь фанаты по кадру отличат один от другого – тест на внимательность

«Включила случайно – замерла от удивления»: Сталкер из «Первого отдела 5» появлялся в другом сериале Тумаркина с рейтингом 7.9/10