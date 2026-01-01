Оповещения от Киноафиши
Beverly Hills, 90210
12+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
4 октября 1990
Год выпуска
1990
Количество серий
22
Продолжительность сезона
16 часов 30 минут
Рейтинг сериала
6.6
Оцените
20
голосов
6.6
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Беверли-Хиллз 90210»
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Класс Беверли-Хиллз
Class of Beverly Hills
Сезон 1
Серия 1
4 октября 1990
Зеленая комната
The Green Room
Сезон 1
Серия 2
11 октября 1990
У каждой мечты есть своя цена (метка)
Every Dream Has Its Price (Tag)
Сезон 1
Серия 3
18 октября 1990
Первый раз
The First Time
Сезон 1
Серия 4
25 октября 1990
Один на один
One on One
Сезон 1
Серия 5
1 ноября 1990
Высшее образование
Higher Education
Сезон 1
Серия 6
15 ноября 1990
Идеальная мама
Perfect Mom
Сезон 1
Серия 7
22 ноября 1990
Зуд 17 лет
The 17-Year Itch
Сезон 1
Серия 8
29 ноября 1990
Нежное искусство слушать
The Gentle Art of Listening
Сезон 1
Серия 9
6 декабря 1990
Разве это не романтично?
Isn't It Romantic?
Сезон 1
Серия 10
3 января 1991
Принесите свои бомбы
B.Y.O.B.
Сезон 1
Серия 11
10 января 1991
Один человек и ребенок
One Man and a Baby
Сезон 1
Серия 12
24 января 1991
Вечеринка на ночь
Slumber Party
Сезон 1
Серия 13
31 января 1991
Истсайдская история
East Side Story
Сезон 1
Серия 14
14 февраля 1991
Выходные в Палм-Спрингс
Palm Springs Weekend
Сезон 1
Серия 15
21 февраля 1991
Слава там, где ты ее находишь
Fame Is Where You Find It
Сезон 1
Серия 16
28 февраля 1991
Встаньте и дайте
Stand (Up) and Deliver
Сезон 1
Серия 17
7 марта 1991
Это всего лишь тест
It's Only a Test
Сезон 1
Серия 18
28 марта 1991
Апрель - самый жестокий месяц
April Is the Cruelest Month
Сезон 1
Серия 19
11 апреля 1991
Весенняя тренировка
Spring Training
Сезон 1
Серия 20
25 апреля 1991
Весенний танец
Spring Dance
Сезон 1
Серия 21
2 мая 1991
Снова дома
Home Again
Сезон 1
Серия 22
9 мая 1991
