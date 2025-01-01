Меню
Цитаты из сериала Беверли-Хиллз 90210

Brandon Walsh Слушай, Дэвид, мы выпускаем этот номер с трибьютом Скотту.
David Silver Зачем? Чтобы люди на него взглянули, а потом выбросили в мусор?
Brandon Walsh Нет, чтобы люди имели представление о том, кто он был.
David Silver Слушай, он был му#@к, ладно? Он был му#@ком, который сам себя убил, вот кто он был. Ты не знаешь. Ты ушёл рано. Ты пропустил весёлую часть, когда он взял заряженный пистолет и крутил его, как Уайат Эрп. Ты не был там, чтобы увидеть, как он косячил и истекал кровью на персидском ковре своей мамы.
Brandon Walsh Дэвид, микрофон включен.
David Silver Мне всё равно. Никого не волновал Скотт, пока он не умер. И я был худшим из всех! Он был моим лучшим другом, а я его бросил! Потому что он не был таким крутым, как ты, Келли или Стив.
Brandon Walsh Дэвид...
David Silver Так они смотрят на меня. И что с того? Они смотрят на меня уже несколько дней, Брендон! "О, бедный Дэвид, всё ли у него будет хорошо? Надеюсь, он ещё не сломался." Я не могу даже пройтись по коридору, не наткнувшись на кого-то, пытающегося развеселить меня, как будто они мои новые лучшие друзья! А что насчёт моего старого лучшего друга? Неважно, что ты напишешь о нём в той газете, Брендон. Неважно, что ты скажешь о ком-то, когда он ушёл. Важно то, как ты относишься к ним, когда они ещё здесь.
[пауза]
David Silver Наверное, можешь сослаться на меня в этом.
Steve Sanders Девушки развиваются быстрее, чем парни.
Brandon Walsh У меня в доме нет.
Brenda Walsh А ты знаешь, кто ещё ты?
Brandon Walsh Теперь, Брэн, если ты не можешь сказать что-то приятное...
Brenda Walsh Серьёзно, Брендон...
Brandon Walsh Ладно, Брэн, кто я ещё?
Brenda Walsh Как бы я ни психовала и не расстраивалась, ты всегда был рядом, и я никогда это не забуду. Ты действительно мой лучший друг.
Brandon Walsh И я надеюсь, что так и будет всегда.
Brenda Walsh [разговаривая с Диланом, пока он садится на свой мотоцикл] Мне нравится твоя попа... то есть, твой мотоцикл.
Dylan McKay [к Брэнде] Я любил тебя больше, чем когда-либо думал, что смогу любить кого-то. Может быть, в этом и была проблема.
Dylan McKay Кому нужна ТВ? У нас есть «Судьба наших жизней» прямо здесь!
Dylan McKay Дэвид, ты в порядке?
David Silver Да, я в порядке.
Dylan McKay Слушай, Дэвид, сделай себе одолжение, сделай нам всем одолжение, в следующий раз, когда кто-то спросит тебя, как ты себя чувствуешь, скажи им.
Kelly Taylor Ты можешь быть с нами честным. Мы все равно будем твоими друзьями.
[Дэвид спрашивает Стива, может ли он занять 50 долларов]
Steve Sanders Ты что, выгляжу как банкомат?
Эмили Валентайн Это не Беверли-Хиллз! Это Кнотс-Лендинг!
Brandon Walsh Рад был видеть тебя сегодня в 'Персиковом Уголке'. Я знаю, что это потребовало много мужества.
Brenda Walsh Брэндон, пожалуйста, мне достаточно похвалы на какое-то время.
Brandon Walsh Ладно, ты - огромный лузер. Как тебе такое?
Brenda Walsh О, намного лучше.
[Дилан удивляет Джину, появившись на танцах]
Gina О, боже! Что ты... Что ты здесь делаешь?
Dylan Ну, так как ты никогда не ходила на свой выпускной, я подумал, что когда ты наконец решишься, тебе, возможно, захочется пойти с кем-то, чей голос уже изменился.
Gina У тебя изменился голос? Я не заметила.
Kyle Conner [после того, как Келли начинает его целовать] Келли, мне это не интересно.
