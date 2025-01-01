Brandon Walsh Слушай, Дэвид, мы выпускаем этот номер с трибьютом Скотту.

David Silver Зачем? Чтобы люди на него взглянули, а потом выбросили в мусор?

Brandon Walsh Нет, чтобы люди имели представление о том, кто он был.

David Silver Слушай, он был му#@к, ладно? Он был му#@ком, который сам себя убил, вот кто он был. Ты не знаешь. Ты ушёл рано. Ты пропустил весёлую часть, когда он взял заряженный пистолет и крутил его, как Уайат Эрп. Ты не был там, чтобы увидеть, как он косячил и истекал кровью на персидском ковре своей мамы.

Brandon Walsh Дэвид, микрофон включен.

David Silver Мне всё равно. Никого не волновал Скотт, пока он не умер. И я был худшим из всех! Он был моим лучшим другом, а я его бросил! Потому что он не был таким крутым, как ты, Келли или Стив.

David Silver Так они смотрят на меня. И что с того? Они смотрят на меня уже несколько дней, Брендон! "О, бедный Дэвид, всё ли у него будет хорошо? Надеюсь, он ещё не сломался." Я не могу даже пройтись по коридору, не наткнувшись на кого-то, пытающегося развеселить меня, как будто они мои новые лучшие друзья! А что насчёт моего старого лучшего друга? Неважно, что ты напишешь о нём в той газете, Брендон. Неважно, что ты скажешь о ком-то, когда он ушёл. Важно то, как ты относишься к ним, когда они ещё здесь.

[пауза]