Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ловушка для кролика»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Беверли-Хиллз 90210 1990 - 2000 2 сезон
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Места съёмок
Киноафиша
Сериалы
Беверли-Хиллз 90210
Сезоны
Сезон 2
Beverly Hills, 90210
12+
Оригинальное название
Season 2
Название
Сезон 2
Премьера сезона
11 июля 1991
Год выпуска
1991
Количество серий
28
Продолжительность сезона
21 час 0 минут
Рейтинг сериала
6.6
Оцените
20
голосов
6.6
IMDb
Список серий 2-го сезона сериала «Беверли-Хиллз 90210»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Пляжное одеяло Брендон
Beach Blanket Brandon
Сезон 2
Серия 1
11 июля 1991
Рыба-вечеринка
The Party Fish
Сезон 2
Серия 2
18 июля 1991
Летний шторм
Summer Storm
Сезон 2
Серия 3
25 июля 1991
Анаконда
Anaconda
Сезон 2
Серия 4
1 августа 1991
Сыграй еще раз, Дэвид
Play It Again, David
Сезон 2
Серия 5
8 августа 1991
Проходить, не проходить
Pass, Not Pass
Сезон 2
Серия 6
15 августа 1991
Поход
Camping Trip
Сезон 2
Серия 7
29 августа 1991
Дикий огонь
Wild Fire
Сезон 2
Серия 8
12 сентября 1991
Прах к праху
Ashes to Ashes
Сезон 2
Серия 9
19 сентября 1991
Необходимость - мать
Necessity Is a Mother
Сезон 2
Серия 10
26 сентября 1991
Вести от сердца
Leading from the Heart
Сезон 2
Серия 11
10 октября 1991
В Беверли-Хиллз
Down and Out (of District) in Beverly Hills
Сезон 2
Серия 12
17 октября 1991
Хэллоуин
Halloween
Сезон 2
Серия 13
31 октября 1991
Следующие пятьдесят лет
The Next Fifty Years
Сезон 2
Серия 14
7 ноября 1991
U4EA
Сезон 2
Серия 15
14 ноября 1991
Мой отчаянный Валентин
My Desperate Valentine
Сезон 2
Серия 16
21 ноября 1991
Чакки вернулся
Chuckie's Back
Сезон 2
Серия 17
12 декабря 1991
Рождество семьи Уолш
A Walsh Family Christmas
Сезон 2
Серия 18
19 декабря 1991
Огонь и лед
Fire and Ice
Сезон 2
Серия 19
9 января 1992
Конкурентное преимущество
A Competitive Edge
Сезон 2
Серия 20
23 января 1992
Все говорят об этом
Everybody's Talkin' 'Bout It
Сезон 2
Серия 21
6 февраля 1992
Малыш делает пять
Baby Makes Five
Сезон 2
Серия 22
13 февраля 1992
Кардио-фанк
Cardio Funk
Сезон 2
Серия 23
27 февраля 1992
Яма и маятник
The Pit and the Pendulum
Сезон 2
Серия 24
19 марта 1992
Знакомство с мистером Пони
Meeting Mr. Pony
Сезон 2
Серия 25
2 апреля 1992
Чем заняться в дождливый день
Things to Do on a Rainy Day
Сезон 2
Серия 26
23 апреля 1992
Мексиканское противостояние
Mexican Standoff
Сезон 2
Серия 27
30 апреля 1992
Блюз свадебного колокольчика
Wedding Bell Blues
Сезон 2
Серия 28
7 мая 1992
График выхода всех сериалов
А точно ли погиб Сайлас? В финале «Молодого Шерлока» нашли странный намек — поняли только фанаты Конана Дойла
Иван Янковский выделил любимый фильм с дедом, и в Сети с ним согласны: «Видел однажды, запомнил на всю жизнь»
После этих сериалов обычные детективы кажутся скучными: 3 истории из Кореи, США и Новой Зеландии, которые смотрятся на одном дыхании
И почему эти 5 сериалов с 8+ на IMDb до сих пор не у всех на слуху? Нашла то, что давно искала — и пропала на всю неделю
Зрители так и не увидели «Невского» в сетке НТВ — 8 сезон выйдет, но его «урежут»: Паламарчук опасается «халтуры»
152 млн против 143: «Царевна-лягушка» обошла «Салтана» и возглавила прокат – а вот кто еще в топ-5 за уикенд
В российском сериале «Мотай!» замешали «Криминальное чтиво» с «Чужим» — 3 000 зрителей не прошли мимо новинки
«Место встречи изменить нельзя», а результат теста можно: вспомните, кого из 6 героев не было в детективе
Режиссеры так и не смогли превзойти «Властелина колец»: 5 раз не вышло, но у 2 сериалов есть все шансы
Шибанов и Брагин покидают Петербург: горячие спойлеру к 7-му сезону «Первому отдела» — герои не задержатся дома
«Упал со стула»: «Гоблин» Пучков считает «9 роту» прорывом для российского кино о войне (и уверен — смотреть его должен каждый)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667