Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ловушка для кролика» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Беверли-Хиллз 90210 1990 - 2000 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Беверли-Хиллз 90210
Киноафиша Сериалы Беверли-Хиллз 90210 Сезоны Сезон 2
Beverly Hills, 90210 12+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 11 июля 1991
Год выпуска 1991
Количество серий 28
Продолжительность сезона 21 час 0 минут

Рейтинг сериала

6.6
Оцените 20 голосов
6.6 IMDb

Список серий 2-го сезона сериала «Беверли-Хиллз 90210»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Пляжное одеяло Брендон Beach Blanket Brandon
Сезон 2 Серия 1
11 июля 1991
Рыба-вечеринка The Party Fish
Сезон 2 Серия 2
18 июля 1991
Летний шторм Summer Storm
Сезон 2 Серия 3
25 июля 1991
Анаконда Anaconda
Сезон 2 Серия 4
1 августа 1991
Сыграй еще раз, Дэвид Play It Again, David
Сезон 2 Серия 5
8 августа 1991
Проходить, не проходить Pass, Not Pass
Сезон 2 Серия 6
15 августа 1991
Поход Camping Trip
Сезон 2 Серия 7
29 августа 1991
Дикий огонь Wild Fire
Сезон 2 Серия 8
12 сентября 1991
Прах к праху Ashes to Ashes
Сезон 2 Серия 9
19 сентября 1991
Необходимость - мать Necessity Is a Mother
Сезон 2 Серия 10
26 сентября 1991
Вести от сердца Leading from the Heart
Сезон 2 Серия 11
10 октября 1991
В Беверли-Хиллз Down and Out (of District) in Beverly Hills
Сезон 2 Серия 12
17 октября 1991
Хэллоуин Halloween
Сезон 2 Серия 13
31 октября 1991
Следующие пятьдесят лет The Next Fifty Years
Сезон 2 Серия 14
7 ноября 1991
U4EA
Сезон 2 Серия 15
14 ноября 1991
Мой отчаянный Валентин My Desperate Valentine
Сезон 2 Серия 16
21 ноября 1991
Чакки вернулся Chuckie's Back
Сезон 2 Серия 17
12 декабря 1991
Рождество семьи Уолш A Walsh Family Christmas
Сезон 2 Серия 18
19 декабря 1991
Огонь и лед Fire and Ice
Сезон 2 Серия 19
9 января 1992
Конкурентное преимущество A Competitive Edge
Сезон 2 Серия 20
23 января 1992
Все говорят об этом Everybody's Talkin' 'Bout It
Сезон 2 Серия 21
6 февраля 1992
Малыш делает пять Baby Makes Five
Сезон 2 Серия 22
13 февраля 1992
Кардио-фанк Cardio Funk
Сезон 2 Серия 23
27 февраля 1992
Яма и маятник The Pit and the Pendulum
Сезон 2 Серия 24
19 марта 1992
Знакомство с мистером Пони Meeting Mr. Pony
Сезон 2 Серия 25
2 апреля 1992
Чем заняться в дождливый день Things to Do on a Rainy Day
Сезон 2 Серия 26
23 апреля 1992
Мексиканское противостояние Mexican Standoff
Сезон 2 Серия 27
30 апреля 1992
Блюз свадебного колокольчика Wedding Bell Blues
Сезон 2 Серия 28
7 мая 1992
График выхода всех сериалов
А точно ли погиб Сайлас? В финале «Молодого Шерлока» нашли странный намек — поняли только фанаты Конана Дойла
Иван Янковский выделил любимый фильм с дедом, и в Сети с ним согласны: «Видел однажды, запомнил на всю жизнь»
После этих сериалов обычные детективы кажутся скучными: 3 истории из Кореи, США и Новой Зеландии, которые смотрятся на одном дыхании
И почему эти 5 сериалов с 8+ на IMDb до сих пор не у всех на слуху? Нашла то, что давно искала — и пропала на всю неделю
Зрители так и не увидели «Невского» в сетке НТВ — 8 сезон выйдет, но его «урежут»: Паламарчук опасается «халтуры»
152 млн против 143: «Царевна-лягушка» обошла «Салтана» и возглавила прокат – а вот кто еще в топ-5 за уикенд
В российском сериале «Мотай!» замешали «Криминальное чтиво» с «Чужим» — 3 000 зрителей не прошли мимо новинки
«Место встречи изменить нельзя», а результат теста можно: вспомните, кого из 6 героев не было в детективе
Режиссеры так и не смогли превзойти «Властелина колец»: 5 раз не вышло, но у 2 сериалов есть все шансы
Шибанов и Брагин покидают Петербург: горячие спойлеру к 7-му сезону «Первому отдела» — герои не задержатся дома
«Упал со стула»: «Гоблин» Пучков считает «9 роту» прорывом для российского кино о войне (и уверен — смотреть его должен каждый)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше