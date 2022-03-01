Британский музыкально-драматический сериал «Инфлюенсеры» – это история о девушке-блогере, которая мечтает стать популярной исполнительницей. Саша хочет прославиться на музыкальной сцене, но большую часть времени тратит на то, чтобы курить марихуану у себя в комнате и следить за бывшим любовником в социальных сетях. После ссоры с родными Саша уходит из дома и встречает загадочную девушку Карли. Именно она открывает для Саши мир медиа-инфлюенсеров. Вскоре героиня становится популярна и успешна в соцсетях, но этого ли ей хотелось?