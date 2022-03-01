Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Инфлюенсеры
Рейтинги
мало голосов
Оцените
1 постер
Рейтинги
мало голосов
Оцените
Киноафиша Сериалы Инфлюенсеры
Инфлюенсеры (2022 - 2022) Mood 18+
Год выпуска 2022
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис BBC iPlayer
Продолжительность 5 часов 0 минут
О чем сериал

Британский музыкально-драматический сериал «Инфлюенсеры» – это история о девушке-блогере, которая мечтает стать популярной исполнительницей. Саша хочет прославиться на музыкальной сцене, но большую часть времени тратит на то, чтобы курить марихуану у себя в комнате и следить за бывшим любовником в социальных сетях. После ссоры с родными Саша уходит из дома и встречает загадочную девушку Карли. Именно она открывает для Саши мир медиа-инфлюенсеров. Вскоре героиня становится популярна и успешна в соцсетях, но этого ли ей хотелось?

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джессика Хайнс
Джессика Хайнс
Chantelle Alle
Николь Лекки
Лара Пик
Джордан Дювиньо
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Инфлюенсеры - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 6 эпизодов
 
Кадры из сериала
Related video
Этим 4 знакам Зодиака не суждено разбогатеть, несмотря на все усилия
Билет на концерт Клавы Коки по цене квартиры в Москве: фанаты опешили
Бывший сотрудник Малахова выдал грязную правду о шоу: не гнушаются ничем
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Фото: как бы выглядели дети Нади и Жени из «Иронии судьбы»
Сложный тест про кино СССР: сможете пройти его на все 10/10?
Их обожал весь Союз, а умерли в нищете: актеры СССР, оставшиеся ни с чем
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
«Умоляла сфотографироваться»: оскандалившуюся на глазах иностранца Бузову подняли на смех
«Все пошло не так»: выход Анны Асти на сцену обернулся провалом
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Приложение киноафиши