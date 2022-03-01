Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Инфлюенсеры 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Инфлюенсеры
Киноафиша Сериалы Инфлюенсеры Сезоны Сезон 1

Mood 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Инфлюенсеры»

В 1 сезоне сериала «Инфлюенсеры» все свое свободное время Саша тратит на то, чтобы курить травку и мониторить страницу своего бывшего парня в социальных сетях. Девушка позабыла о своем музыкальном даровании и мечтах стать известной артисткой. После крупного скандала Сашу выгоняют на улицу. По случайному стечению обстоятельств она знакомится с девушкой по имени Карли, которая открывает ей мир сексуальных онлайн-услуг. Вскоре у Саши тоже появляется блог, она становится успешна и популярна в социальных сетях. Однако девушка по-прежнему хочет реализовать себя в музыке.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.2 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Инфлюенсеры» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
1 марта 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
1 марта 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
1 марта 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
1 марта 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
1 марта 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
1 марта 2022
График выхода всех сериалов
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
Режиссер «Красных бутонов» + звезда «Запретного плода»: вы не узнаете 4 сезон «Клюквенного щербета»
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше