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Киноафиша Сериалы Танцы на углях
Танцы на углях (2022 - 2022) Танцы на углях 16+
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 44 минуты
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность 2 часа 56 минут
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О чем сериал

Сериал «Танцы на углях» – это российский детектив, сиквел сериала «Танцы на песке». Следователи Павел и Татьяна берутся за новое непростое дело. В дачном поселке находят тело мужчины, захороненное два года назад. Жертву не узнает никто из местных жителей, кроме одинокой женщины Зои, прошедшей лечение в психиатрической клинике и лишившейся своей семьи. Теперь Зоя гостит у бывшей свекрови, однако чувствует себя чужой в этом доме. Не успевает полиция допросить свидетельницу, как поблизости появляется еще один труп.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Александр Пашков
Александр Пашков
Дарья Румянцева
Дарья Румянцева
Пётр Журавлёв
Анна Попова
Анна Попова
Илья Рябов
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Танцы на углях - Сезон 1 Сезон 1
2022, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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