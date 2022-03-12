Сериал «Танцы на углях» – это российский детектив, сиквел сериала «Танцы на песке». Следователи Павел и Татьяна берутся за новое непростое дело. В дачном поселке находят тело мужчины, захороненное два года назад. Жертву не узнает никто из местных жителей, кроме одинокой женщины Зои, прошедшей лечение в психиатрической клинике и лишившейся своей семьи. Теперь Зоя гостит у бывшей свекрови, однако чувствует себя чужой в этом доме. Не успевает полиция допросить свидетельницу, как поблизости появляется еще один труп.