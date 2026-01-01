Максим Фомин

Россиянам будут начислять пенсию по новым правилам СФР — проверяйте «Госуслуги»

Ржавую полоску в унитазе убрала без дорогой химии: помогли два продукта с кухни

Вот зачем перед сном солю слив в кухонной раковине: подсказал сантехник – сама не верила, но работает

Нашли, чем заменить «Очень странные дела»: новый сериал Netflix — почти брат-близнец по атмосфере и сюжету

ИИ нарисовал героев «Первого отдела» — и это нечто: Брагин как с экрана, а Шибанов превратился в машину для убийств

Павел Трубинер против диверсантов и бандитов: Первый канал покажет один из самых ожидаемых детективов лета-2026 — дата уже известна

«Будете плохо проходить тест – оставлю без обеда!»: вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с едой

«Игорян как обычно – ни яиц, ни ума»: до финала «Первой ракетки» осталась 1 серия, а зрители уже требуют 2 сезон (но претензий все равно хватает)

«"Незнайка" будет большим хитом»: у нового фильма есть 3 козыря, которые даже «Чебурашку» оставят не у дел

«Читаешь, читаешь, слова легкие» – а тест сложный: вспомните, кто из героев «Собачьего сердца» произнес 5 фраз