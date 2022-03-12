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Танцы на углях 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Танцы на углях
Киноафиша Сериалы Танцы на углях Сезоны Сезон 1

Tancy na uglyah 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 2 часа 56 минут
О чем 1-й сезон сериала «Танцы на углях»

В 1 сезоне сериала «Танцы на углях» молодая женщина Зоя выходит из психиатрической клиники и оплакивает свое прошлое. Когда-то у нее были любимый супруг, прекрасная дочь, добрая свекровь, хорошая работа в детском саду и свой уютный дом. Но внезапные проблемы с психикой разрушили ее жизнь. За два года лечения ребенок перестал ее узнавать, а муж женился на другой. Зоя отправляется в дом бывшей свекрови, чтобы подумать о будущих планах. В это время неподалеку находят труп мужчины, пролежавший в земле два года. Жертву не узнает никто… кроме самой Зои. За расследование берутся полицейские Павел и Татьяна.

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Список серий 1-го сезона сериала «Танцы на углях» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
12 марта 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
12 марта 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
12 марта 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
12 марта 2022
График выхода всех сериалов
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