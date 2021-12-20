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Агата Рэйзин 2014 - 2022, 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Агата Рэйзин
Киноафиша Сериалы Агата Рэйзин Сезоны Сезон 4

Agatha Raisin 16+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 20 декабря 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 7
Продолжительность сезона 7 часов 0 минут
О чем 4-й сезон сериала «Агата Рэйзин»

В 4 сезоне сериала «Агата Рэйзин» после пережитых приключений главная героиня нуждается в заслуженном отдыхе. Приближаются рождественские праздники, и для Агаты это отличная возможность расслабиться. Но вскоре она получает письмо от женщины преклонного возраста, которая умоляет помочь ей. Агата не может проигнорировать послание. Джеймс наконец вернулся в Карсли и пообещал увезти Агату отдохнуть, чтобы она спокойно провела некоторое время без расследований и помогла ему в написании следующего романа. Но когда постояльца гостиницы находят убитым, Агата вновь выступает в роли сыщика. 

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Список серий сериала Агата Рэйзин График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Целую Рождество на прощание Kissing Christmas Goodbye
Сезон 4 Серия 1
20 декабря 2021
Любовь, ложь и алкоголь, Часть 1 Love, Lies & Liquor, Part 1
Сезон 4 Серия 2
7 февраля 2022
Любовь, ложь и алкоголь, Часть 2 Love, Lies & Liquor. Part 2
Сезон 4 Серия 3
7 февраля 2022
Ложка яда, Часть 1 A Spoonful of Poison, Part 1
Сезон 4 Серия 4
14 февраля 2022
Ложка яда, Часть 2 A Spoonful of Poison, Part 2
Сезон 4 Серия 5
14 февраля 2022
А вот и невеста, Часть 1 There Goes the Bride, Part 1
Сезон 4 Серия 6
21 февраля 2022
А вот и невеста, Часть 2 There Goes the Bride, Part 2
Сезон 4 Серия 7
21 февраля 2022
График выхода всех сериалов
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