В 4 сезоне сериала «Агата Рэйзин» после пережитых приключений главная героиня нуждается в заслуженном отдыхе. Приближаются рождественские праздники, и для Агаты это отличная возможность расслабиться. Но вскоре она получает письмо от женщины преклонного возраста, которая умоляет помочь ей. Агата не может проигнорировать послание. Джеймс наконец вернулся в Карсли и пообещал увезти Агату отдохнуть, чтобы она спокойно провела некоторое время без расследований и помогла ему в написании следующего романа. Но когда постояльца гостиницы находят убитым, Агата вновь выступает в роли сыщика.