Во 2 сезоне сериала «Агата Рэйзин» главная героиня вновь прибывает в Котсуолдс. Она отправляется к своему новому парикмахеру и обнаруживает его мертвым. Спустя некоторое время Рэйзин решает уехать на несколько дней и арендует загородный во Фрифаме – деревне, где, по легенде, обитают мифические феи. Однако прежде, чем Агата успевает расслабиться и насладиться тишиной и покоем, к ней обращается за содействием местная жительница. Она хочет, чтобы Агата помогла ей доказать, что у ее состоятельного супруга романтические отношения на стороне. Но в скором времени выяснятся, что ее муж убит.