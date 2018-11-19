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Агата Рэйзин 2014, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Агата Рэйзин
Киноафиша Сериалы Агата Рэйзин Сезоны Сезон 2

Agatha Raisin 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 19 ноября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 3
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Агата Рэйзин»

Во 2 сезоне сериала «Агата Рэйзин» главная героиня вновь прибывает в Котсуолдс. Она отправляется к своему новому парикмахеру и обнаруживает его мертвым. Спустя некоторое время Рэйзин решает уехать на несколько дней и арендует загородный во Фрифаме – деревне, где, по легенде, обитают мифические феи. Однако прежде, чем Агата успевает расслабиться и насладиться тишиной и покоем, к ней обращается за содействием местная жительница. Она хочет, чтобы Агата помогла ей доказать, что у ее состоятельного супруга романтические отношения на стороне. Но в скором времени выяснятся, что ее муж убит.

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Список серий сериала Агата Рэйзин График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Волшебник Ившема The Wizard of Evesham
Сезон 2 Серия 1
19 ноября 2018
Феи Фрифама The Fairies of Fryfam
Сезон 2 Серия 2
24 декабря 2018
Дело любопытного священника The Case of the Curious Curate
Сезон 2 Серия 3
28 января 2019
График выхода всех сериалов
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