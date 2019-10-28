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Агата Рэйзин 2014, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Агата Рэйзин
Киноафиша Сериалы Агата Рэйзин Сезоны Сезон 3

Agatha Raisin 16+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 28 октября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 7
Продолжительность сезона 7 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Агата Рэйзин»

В 3 сезоне сериала «Агата Рэйзин» Агата принимает решение открыть собственное детективное агентство. Однако будущие клиенты пока не ломятся в открытые двери ее новенького кабинета. В поисках нового дела Агата и Джеймс отправляются в Айви-холл – дом, где, по слухам, обитают привидения со времен Гражданской войны в Англии. Агата полна решимости выяснить, являются ли таинственные звуки и необъяснимые шаги, которые слышат обитатели, сверхъестественными, или кто-то пытается припугнуть невыносимую хозяйку дома. Тем временем дочери миссис Лаггат-Браун угрожает опасность, и Агата предотвращает нападение на девушку.

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Список серий сериала Агата Рэйзин График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Дом с привидениями The Haunted House
Сезон 3 Серия 1
28 октября 2019
Смертельный танец (Часть 1) The Deadly Dance (Part 1)
Сезон 3 Серия 2
10 февраля 2020
Смертельный танец (Часть 2) The Deadly Dance (Part 2)
Сезон 3 Серия 3
10 февраля 2020
Любовь из ада (Часть 1) The Love from Hell (Part 1)
Сезон 3 Серия 4
17 февраля 2020
Любовь из ада (Часть 2) The Love from Hell (Part 2)
Сезон 3 Серия 5
17 февраля 2020
Как свинья поворачивается (Часть 1) As the Pig Turns (Part 1)
Сезон 3 Серия 6
24 февраля 2020
Как свинья поворачивается (Часть 2) As the Pig Turns (Part 2)
Сезон 3 Серия 7
24 февраля 2020
График выхода всех сериалов
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