В 3 сезоне сериала «Агата Рэйзин» Агата принимает решение открыть собственное детективное агентство. Однако будущие клиенты пока не ломятся в открытые двери ее новенького кабинета. В поисках нового дела Агата и Джеймс отправляются в Айви-холл – дом, где, по слухам, обитают привидения со времен Гражданской войны в Англии. Агата полна решимости выяснить, являются ли таинственные звуки и необъяснимые шаги, которые слышат обитатели, сверхъестественными, или кто-то пытается припугнуть невыносимую хозяйку дома. Тем временем дочери миссис Лаггат-Браун угрожает опасность, и Агата предотвращает нападение на девушку.