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Агата Рэйзин 2014, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Агата Рэйзин
Киноафиша Сериалы Агата Рэйзин Сезоны Сезон 1

Agatha Raisin 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 июня 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Агата Рэйзин»

В 1 сезоне сериала «Агата Рэйзин» успешная лондонская пиарщица принимает решение покинуть британскую столицу, уехать от суеты и некоторое время пожить в небольшой деревеньке неподалеку от Лондона. Агата пытается сделать все, чтобы не менять свои привычки, сохранить уровень комфортной жизни и наладить добрососедские отношения с местными. Но оказалось, это будет задачей не из легких. Помимо этого, она каждый раз сталкивается с разными загадочными преступлениями. В расследованиях Агате оказывают содействие уборщица Джемма и детектив Билл Вонг. А началось все с того, что главной подозреваемой стала сама Рэйзин.

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Список серий сериала Агата Рэйзин График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Бродяги из Дембли The Walkers of Dembley
Сезон 1 Серия 1
7 июня 2016
Адские колокола Hell's Bells
Сезон 1 Серия 2
14 июня 2016
Родник смерти The Wellspring of Death
Сезон 1 Серия 3
21 июня 2016
Консервированный садовник The Potted Gardener
Сезон 1 Серия 4
28 июня 2016
Порочный ветеран The Vicious Vet
Сезон 1 Серия 5
5 июля 2016
День наводнения The Day the Floods Came
Сезон 1 Серия 6
12 июля 2016
Виккхаденская ведьма The Witch of Wyckhadden
Сезон 1 Серия 7
19 июля 2016
Убийственный брак The Murderous Marriage
Сезон 1 Серия 8
26 июля 2016
График выхода всех сериалов
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