В 1 сезоне сериала «Агата Рэйзин» успешная лондонская пиарщица принимает решение покинуть британскую столицу, уехать от суеты и некоторое время пожить в небольшой деревеньке неподалеку от Лондона. Агата пытается сделать все, чтобы не менять свои привычки, сохранить уровень комфортной жизни и наладить добрососедские отношения с местными. Но оказалось, это будет задачей не из легких. Помимо этого, она каждый раз сталкивается с разными загадочными преступлениями. В расследованиях Агате оказывают содействие уборщица Джемма и детектив Билл Вонг. А началось все с того, что главной подозреваемой стала сама Рэйзин.